VIDEO: Así es dar un paseo por el hipnotizaste túnel para Teslas en Las Vegas

Un exempleado de SpaceX compartió en redes sociales un video en el que muestra cómo es dar un breve paseo en un coche Tesla por el hipnotizaste túnel de movilidad subterránea creado para este tipo de vehículos en Las Vegas, EE.UU. El complejo fue construido por The Boring Company, empresa de excavación de túneles que es también propiedad del magnate Elon Musk.

