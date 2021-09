Hamilton: “Ha llevado mucho tiempo a llegar a 100. No sabía si iba a llegar o no. Lando ha hecho un grandísimo trabajo. Es muy agridulce. El equipo tomó la decisión adecuada, estoy muy agradecido a todo el personal. Al irme a dormir ayer no estaba contento. Vi vídeos con algunos errores míos. Me he levantado determinado a hacer el mejor trabajo posible.

10. Hamilton. Victoria 100 con la que recupera el liderato tras una gran remontada y un mejor final en agua. Aguantó en la salida, cayó, pero sacó el heptacampeón después en todas las condiciones.

9. Verstappen. Se fundió los neumáticos al menos dos veces, pero sus adelantamientos y la inspiración final del equipo le permiten minimizar una hemorragia importante de puntos.

Spanish Formula One driver Carlos Sainz of Scuderia Ferrari Mission Winnow in action during the 2021 Formula One Grand Prix of Russia at the Sochi Autodrom race track in Sochi, Russia, 26 September 2021.

8. Sainz. Gran salida, líder 13 vueltas, su mejor arranque en F1. Lástima el KO de las gomas, pero sacó brillo al Ferrari con otro merecido podio en condiciones complicadas y con el equipo diciéndole que firmara el quinto…

7. Alonso. Otra salida gigante, un primer ‘stint’ de ensueño, una pasada a Verstappen de las de forrarse apostando. Fernando en esencia aguantando gomas por si llovía, aguantando secas en agua… no tuvo suerte con el timming, si no, había hecho podio.

6. Mercedes. Impecable trabajo, perfectos los mensajes, el timming y la orden final a un heptacampeón de entrar sí o sí, Le han dado la victoria 100.

5. McLaren. Están ahí, a una vuelta el sábado y en ritmo de carrera el domingo, en Monza o en Sochi. Fuerza claramente emergente en la F1, pero hoy les ha faltado cintura.

4.Bottas. Al final remontó por inercia y cambiar la estrategia, siendo el primero en poner intemedias en agua, pero antes ni estaba ni se le esperabaa… ni puntuaba.



3. Sochi. Un rollo de circuito, pero este año, esta F1 tan apretada, brilla en cualquier sitio. Y si encima llueve, mucho mejor.

2. Alpha Tauri. Se empieza a caer en exceso, hoy muy fuera de los puntos cuando era fuerza de pelea por los podios hasta antesdeayer.

1. Stroll. Los dos leñazos a Vettel, su compañero, al que casi empotra, sin sentido al final de la carrera.

0. Norris. Mala salida perdiendo media carrera, y luego borde y cabezota con el equipo, perdió la otra media. Es comprensible, se jugaba la victoria, pero decisión inmadura. Hamilton sí hizo caso al equipo.