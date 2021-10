Victoria Alonso, vicepresidenta de Marvel Studios y productora junto a Kevin Feige en el estudio, ha sorprendido a propios y extraños en la premier de The Eternals y se ha convertido en viral al mandar a todo el mundo a aprender español

Victoria Alonso se mudó de su Argentina natal a Nueva York con 19 años persiguiendo su sueño de convertirse en actriz. Posteriormente se trasladó a Los Angeles y tras varios rechazos, decidió que su lugar en el cine estaba detrás de las cámaras, por lo que empezó una carrera en la producción, primero en efectos visuales y posteriormente como productora y jefa de producción de efectos visuales en Marvel, que la ha llevado a ser la número dos del estudio liderado por Kevin Feige y una de las productoras más poderosas de Hollywood en estos momentos.

Y hace unas horas se hizo viral por sus declaraciones en la premier de Los Eternos a la que asistió como no podía ser de otro modo.

La secuencia de la que todos se han hecho eco, es la siguiente, Ma Dong-seok y Salma Hayek estaban atendiendo a la prensa en la alfombra roja, contestando varias preguntas en inglés, cuando Victoria Alonso se acerca a la actriz mexicana y comienza a hablar con ella en español durante unos instantes.

Acto seguido se pone a hablar con los entrevistadores destacando las virtudes de la película, en castellano, momento en el que Hayek le dice que los entrevistadores no hablan español. Alonso respondió “A mí no me interesa, que aprendan”, lo que hizo a todo el mundo estallar en carcajadas.

Con su broma, la vicepresidenta de Marvel ha saltado a un primer plano por su defensa del idioma español dentro de la industria de una forma tan directa y divertida.