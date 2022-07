Tuto Tavárez

SANTIAGO.-La novena del municipio de Tamboril blanqueó dos veces a la Liga Félix De León, en partido del Torneo de Béisbol Superior de Santiago, donde se disputa la Copa Coraasan y está dedicado a Ulises Rodríguez, director de Proindustria.

El veterano de 36 campañas en la pelota amateur Euclides De la Rosa, se encargó de la primera lechada en horas de la mañana, partido que finalizó con un súper nocaut de 15-0.

De la Rosa lanzó 5.0 entradas, enfrentó a 20 bateadores, no permitió carreras, golpeó uno y abanicó a 6 rivales. La derrota fue para Berny García.

En el partido de la tarde, que el lanzador Enmanuel De la Cruz quien se encargó de dejar en blanco a los muchachos de la Liga Félix De León con una magistral labor en el estadio Arecio Martínez.

Mientras De la Cruz emulaba a De la Rosa dibujando desde el montículo, recibía un gran apoyo ofensivo, el cual se tradujo en 12 carreras.

De esta manera Enmanuel De la Cruz se llevó la fácil victoria, en tanto que Miguel Anderson cargó con la derrota.

DIVIDEN

Mientras que en el estadio Freddy Toribio, de La Barranquita, la Liga Tranquilo Tavárez y Futuras Estrellas se fueron aluno y uno.

Las Futuras Estrellas que pilotea Juan Mercado ganaron el primero con abundante marcador de 19-9, donde Héctor Fernández se alzó con la victoria y la derrota fue para Joshua Cordero.

En el segundo Tranquilo Tavárez se desquitó fácilmente 13-2, donde ganó Diocari Durán y mordió el polvo de la derrota Luis Cabrera.

EN NAVARRETE

En estadio Virgilio Veras, de Navarrete, los locales del equipo Linda y los Monstruos se repartieron el pastel.

Los dirigidos por Geraldo Jiménez y los Monstruos armaron una fiesta de palo en el primero, finalizando el mismo 19-18, con triunfo para Ramón Martínez y derrota para Jean Valdez.

Benjamín Rodríguez blanqueó a Navarrete en el segundo encuentro 6-0, donde Erickelmi Cruz cargó con la peor parte.

VG Y DRAGONES

Los equipos del municipio de Villa González y los Dragones se enfrentaron dos veces, pero no en la misma fecha y dividieron la doble cartelera.

Villa González ganó el primero con diferencia de 14-5, con victoria para Adelson Peña para Frederick Martínez, que no es El Pachá.

En el segundo jugado el domingo, los Dragones vencieron cerradamente 7-6 a los laguneros, donde Adonis Pichardo se llevó los lauros y Willy Gómez cargó con el fracaso.

POSICIONES

El evento que tiene como Director Técnico a Ambiorix Mata tiene dominando el Grupo A al representativo de Navarrete con 4-1, Villa González 3-2, Futuras Estrellas 2-2 y Tranquilo Tavárez 2-4.

El Grupo B es dominado por Tamboril con 4-1, Los Monstruos 3-3, Dragones de Santiago Oeste 2-2 y la Liga Félix De León 1-5.