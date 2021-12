‘Pesaje’ de Verstappen y Hamilton en la rueda de prensa de Abu Dhabi. “¿Por qué no puedo correr así?”, dice Max sobre las críticas tras Yeda

El trofeo en el centro, el campeón a la izquierda y el aspirante, a la derecha. Suena a pesaje, y en los pesajes hay tensión, aunque en la rueda de prensa previa al decisivo GP de Abu Dhabi sobró tila y no saltaron chispas, pero tampoco se dieron la mano. Ni siquiera se miraron a la cara, ni un gesto en veinte minutos de charla. Verstappen defiende el liderato, empatado a puntos con Hamilton, pero de cara al público ninguno de los dos teme que un doble accidente decida el campeonato, o que una decisión de los comisarios tenga incidencia directa en la resolución de la temporada. En privado, y en el paddock, se respira otra cosa totalmente diferente.

“No malgasto mis energías con eso. Pienso que todos competimos para ganar, pero queremos hacerlo de la forma correcta”, dijo Lewis sobre el índice de siniestralidad que presentan los dos rivales (chocaron en Silverstone y Monza, se tocaron en Yeda). Max, al respecto: “Eso no lo piensas, quieres hacer el mejor fin de semana posible y ganar la carrera. La Prensa empieza a decir estas cosas y no tengo mucho que decir”.

Hassan AmmarAP



El neerlandés sí fue crítico con las sanciones que recibió en Arabia Saudí por excederse de los límites de la pista (como hizo en Brasil, sin castigo), y aseguró que tiene “normas diferentes al resto”. Unas horas antes del encuentro, Verstappen tuvo otra charla con medios algo más relajada en la que explayó su opinión: “Creo que estábamos corriendo duro y por lo que hice, no merecía una penalización. Los otros dos que lo hicieron antes no la recibieron. No lo entiendo. Los dos vamos por fuera, en la curva uno. Por alguna razón juzgan que es mi culpa, yo no estoy de acuerdo. Pero después, él me echa fuera de la pista (en la última curva) por fuera de la línea blanca, y ni siquiera le dan una advertencia”.

“Espero que sean justos y no siento que haya estado equivocado. ¿Por qué voy a cambiar? ¿Por qué no puedo correr así? Todo el mundo debería poder correr así”, dijo un Mad Max visiblemente contrariado, un par de horas antes de comparecer en son de paz. Asegura el piloto de Red Bull que dará “la enhorabuena” a Hamilton “si es justo” campeón. Y no escucha el nubarrón de críticas que le sobrevuela desde la última carrera: “Siempre estarán ahí. Lo injusto para mí, el problema, es que me tratan de forma diferente a otros pilotos”.

Lewis se hace el sueco

Sir Lewis, que elige con acierto los tiempos y las palabras, explicó que no vio a Max cuando le encerró por fuera de la pista antes de adelantarle: “Pensaba que ya le habría pasado y simplemente tracé buscando el ancho al entrar y la mejor salida de la curva posible”. Con un par de maniobras incoherentes en Jeddah Corniche, no han recaído apenas quejas sobre sus movimientos en Arabia mientras Verstappen ha debido responder por todos esos incidentes en los que se pasó de la raya, que no fueron pocos.

“Estoy muy bien, muy relajado. No me va a cambiar la vida”, cierra Verstappen, aunque sí le ha cambiado la percepción que tenía de Mercedes: “Mucho, y no de forma positiva”. Llegó a liderar con 32 puntos de ventaja, pero los accidentes de Silverstone (con Hamilton) y Hungría (con Bottas) le restaron de golpe 42. Tras México su renta era de 19 puntos, pero desapareció con los últimos tres triunfos consecutivos del Mercedes. La tendencia es favorable para Lewis, aunque a lo largo de roda la temporada fue superior Verstappen. El choque de titanes es épico en la temporada más igualada que se recuerda en la F1. La incógnita ahora, que ese choque no sea sólo una metáfora. as.com

Por Jesús Balseiro