Verstappen reina en Japón F1 con Pérez y Sainz en el podio; Alonso, 6º

Jesús Balseiro

as.com

Paseo de Verstappen, doblete con Pérez, otro podio incontestable de Sainz… y carrera impecable de Alonso, sexto y por delante de tres coches más competitivos que su Aston Martin. Suzuka ordena a los monoplazas según sus capacidades, el algodón aquí no engaña por eso tiene mérito que el asturiano diera cuenta de dos tristes Mercedes y un McLaren errático en la estrategia. Ferrari sí acertó con la estrategia que llevó a Leclerc a remontar cuatro plazas, y a Carlos a contar todas sus carreras de 2024 con trofeos. El madrileño tiene la sartén por el mango y no todos los circuitos serán para Red Bull esta temporada, como ya demostró en Australia.

Accidente de Albon y Ricciardo

De la salida a la bandera roja apenas transcurrieron un puñado de segundos. Delante no hubo sustos ni cambios de posiciones, pero detrás Ricciardo perdió el control al abrirse hacia la derecha antes de la curva 3 y el movimiento arrastró a Albon. Los dos chocaron con violencia contra la barrera de neumáticos, afortunadamente sin daños para los pilotos. De ahí, todos al ‘pit-lane’ a esperar que los esforzados comisarios nipones apilasen de nuevo las ruedas. Para la segunda arrancada, de nuevo en parrilla, apenas hubo cambios de estrategia. Alonso (5º) con la blanda; Hamilton (7º) con la dura y el resto con la media. Semáforos apagados y a correr: Verstappen, Pérez, Norris, Sainz y Sainz, el top-5 entonces.

Pronto se vio en el primer ‘stint’ que adelantar en la pista sería imposible sin ventaja de ruedas, así que empezó el juego del ‘undercut’. Norris adelantó su ‘pit-stop’. Red Bull, Carlos y Fernando (en su caso, en otra liga) pararon cuando tocaba. Leclerc y los Mercedes retrasaron la suya. De ahí que fuera una carrera abierta, con variedad estratégica que cualquier ‘safety car’ habría podido dinamitar. No salió ninguno.

Checo Pérez y Max Verstappen en el GP de Japón. EFE/EPA/FRANCK ROBICHON

Los Mercedes, con la goma dura, se convirtieron en chicanes rodantes a los que todos pasaban sin dificultades. El muro incluso ordenó a Hamilton que se dejase pasar por Russell. El campeón inglés cuestionó la estrategia (no el intercambio). Para un día que Red Bull, Ferrari, McLaren o incluso Aston parecían entonados, las flechas de plata eran humilladas. Entre esos adelantamientos, brilló Pérez con una pasada memorable a Hamilton en la 130R que una vuelta más tarde replicó con menor grado de dificultad sobre Russell.

Ferrari acierta con la estrategia

Ferrari dio una inteligente lección con la gestión de la carrera. Leclerc paró tan tarde (vuelta 26) que lo hizo a la vez que Norris por segunda vez. Así bloquearon la mayor amenaza por el podio, el McLaren. Sainz, con la estrategia contrapuesta, cazó a ambos a diez vueltas del final con una goma mucho más fresca y los adelantó sin dificultades. Así, el madrileño logró su tercer podio de la temporada en tres carreras (se perdió Arabia Saudí) y cruzó la bandera a cuadros por detrás de los inalcanzables Red Bull de Verstappen y Pérez. Terminó justo por delante de Leclerc, que había salido octavo y solventó el domingo a base de ritmo. Norris cayó del tercero en parrilla al quinto en la meta, porque McLaren degrada más y, posiblemente, elige peor.

Y sexto, delante de un McLaren y dos Mercedes, llegó Alonso. Regaló otra de esas carreras de maestro relojero cuidando el ritmo hasta límites inalcanzables. El más listo de la clase con un Aston Martin que no está para mucha fiesta. En el ‘rush’ final tomó aire gracias a la fiera defensa de Piastri sobre Russell, el piloto en el que el cartel está más descompensado con respecto a sus propias prestaciones. El inglés, con goma nueva, no pudo hasta la última vuelta contra un firme Piastri. Con el asturiano no llegó ni a intentarlo. Porque la carrera no tuvo mucha más historia: Red Bull hizo lo que se esperaba, Ferrari maximizó los puntos, Alonso se coló entre dos McLaren que aún no están maduros… y Mercedes fue vapuleado. La buena noticia para los 100.000 entregados asistentes: un aguerrido Tsunoda completó el top-10 y puntuó.