Verstappen, en el show de Las Vegas: “Parezco un payaso”

Jesús Balseiro

as.com/motor

Desde la tranquilidad que genera haber ganado ya el tercer Mundial, más 17 carreras de 20 en 2023, o ser el mejor pagado de la parrilla, Max Verstappen no oculta las críticas cuando le preguntan por la presentación del GP de Las Vegas o los eventos que rodean a la propia competición en un fin de semana con mucho ‘show’ fuera de la pista. “Para mí, te lo puedes saltar. Estando ahí de pie pareces un payaso. Supongo que ganan dinero tanto si me gusta como si no, así que no depende de mí. Pero no lo voy a fingir, siempre doy mi opinión en lo bueno y en lo malo”, zanjó el tricampeón en la noche del miércoles en el paddock.

“A algunos les gusta más el ‘show’, pero a mí no me gusta nada. Yo solo pienso en las prestaciones y es como lo veo. Así que me gusta estar en Las Vegas, pero no mucho para correr”, dijo Verstappen, que entiende igualmente la postura de la Fórmula 1 a la hora de abrir nuevos mercados. “Yo haría lo mismo si fuera el propietario, no escucharía a los pilotos”.

A la hora de valorar el trazado del Strip de Las Vegas: “No hay muchas curvas, dependerá del agarre que genere. No parece que tenga mucho, pero lo veremos en los entrenamientos. No me parece muy emocionante, aunque para mí un circuito urbano no es emocionante. Especialmente con estos coches tan pesados. Y con menos agarre no ayuda. Las imágenes serán geniales, pilotando en el Strip, pero el recorrido no es espectacular. Pilotar un F1 es mucho más divertido en curvas de alta velocidad, y aquí no hay muchas”, sostiene un positivo ‘Mad Max’.