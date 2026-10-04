Verstappen conquista Sepang y logra su primera victoria de F1 2026 en una carrera caótica

El piloto de Red Bull superó a Kimi Antonelli en una prueba marcada por la lluvia, retrasos y coches de seguridad; George Russell abandonó, Lewis Hamilton terminó tercero y Fernando Alonso remontó hasta el octavo puesto

Bartolo García

Sepang, Malasia.– Max Verstappen volvió a lo más alto del podio al conquistar el Gran Premio de Bahréin 2026 disputado en el Circuito Internacional de Sepang, logrando su primera victoria de la temporada de Fórmula 1 después de imponerse a Kimi Antonelli en una carrera alterada desde el comienzo por la lluvia y múltiples contratiempos.

La prueba comenzó con más de una hora y media de retraso. Las condiciones meteorológicas obligaron inicialmente a aplazar la salida y, posteriormente, una avería de software provocó que varios monoplazas quedaran detenidos durante la vuelta de formación, forzando una nueva suspensión del procedimiento.

Ustedes no se dan una idea lo que yo disfrutaba estas victorias de Verstappen en medio del dominio abrumador de Mercedes.



Encima eran tan pocas las chances y nunca sabías en que GP te iba a tocar.#F1 #Sepang pic.twitter.com/rG5LF85mZG — El Mejor del Resto 🏁 (@elmejordelresto) September 29, 2026

Cuando finalmente comenzó la carrera, las diferentes elecciones de neumáticos alteraron rápidamente el orden. Antonelli tomó el liderato por delante de George Russell, mientras los pilotos que apostaron por gomas de seco perdieron terreno sobre una pista todavía mojada. Lewis Hamilton fue uno de los principales perjudicados al caer desde las posiciones delanteras hacia el fondo del grupo.

Paralelo entre Verstappen y Antonelli.CAPTURA TV

Verstappen inició entonces su ofensiva. Tras superar a Russell, el neerlandés se lanzó sobre Antonelli y protagonizó una intensa lucha por la primera posición. Después de un periodo de coche de seguridad, el piloto de Red Bull adelantó al líder del campeonato y tomó el mando, posición que conservó hasta la bandera a cuadros.

Ni las nuevas neutralizaciones en la parte final pudieron apartarlo del triunfo. Verstappen completó las 55 vueltas en primera posición, con Antonelli a 2.307 segundos, mientras el Mercedes de George Russell quedó fuera de carrera en las últimas vueltas cuando parecía encaminado a luchar por el podio.

Verstappen da un recital en un mojado Sepang y logra su primera victoria en 2026; Alonso, magia y puntos.



Lewis Hamilton completó una destacada remontada para terminar tercero con Ferrari, seguido por Charles Leclerc, Isack Hadjar y Oscar Piastri. Liam Lawson ocupó la séptima posición en una jornada en la que las condiciones cambiantes y las intervenciones del coche de seguridad mantuvieron abierta la lucha durante buena parte de la prueba.

Fernando Alonso también aprovechó el caos para recuperar terreno y llevar su Aston Martin hasta la octava posición, terminando por delante de Lando Norris. Con el triunfo, Verstappen rompe su sequía en 2026 y vuelve a ganar en una temporada en la que Antonelli continúa siendo una de las principales referencias del campeonato.