La Junta de Vecinos de Villa Faro Centro denunció este viernes, que la empresa EDEESTE y su Administrador General Lic. Andrés Astacio Polanco, realizan cortes indiscriminados en los alumbrados públicos de los peatonales Justina Tapia –Dña. Negra y Casiblanco, sustrayendo más de 70 metros de cableado del alumbrado y apagando 5 lámparas, lo que permite que personas desaprensivas realicen fechorías y actos delictivos amparado en la oscuridad.

Carmen Saro Martinez presidente de la Junta de Vecinos de Villa Faro Centro expresó estar sorprendida de esta denuncia de sustracción del cableado del alumbrado público en los peatonales, no entiende ni asimila este abuso contra nuestros vecinos, pues por disposición del Presidente Luis Abinader Corona quien en asamblea con las Juntas de Vecinos en el Palacio Nacional, empoderó a la Comisión Presidencial para el Desarrollo Barrial y a EDEESTE a resolver los problemas del alumbrado público en las circunscripciones uno, dos y tres del municipio y hace quince días en un operativo logramos cambiar 38 lámparas dañada de un total de 69 que no sirven en nuestro perímetro.

Explicó la dirigente comunitaria, que sin razón alguna y sin una explicación pararon el operativo de reparación del alumbrado público en Villa Faro Centro y todavía no nos dan respuesta de cuándo será reiniciado y concluido. Trasciende que mientras EDEESTE suspende los servicios al alumbrado público y sustrae el cableado de estos peatonales, esta empresa le adeuda sumas millonarias a la alcaldía de este municipio por la disposición contenida en la Ley 125-01, que establece un tres por ciento de cada factura ingresada y pagada en el sistema, para ser pagados a los ayuntamientos y este mandato es totalmente violentado.

Sucre Julian Director Ejecutivo del Consejo de Desarrollo Social y Comunitario Ozama –CODESOCO- señaló que dentro de la empresa eléctrica EDEESTE parece haber personas que están interesadas en crear conflictos en las comunidades, y distorsionar los programas de Seguridad Ciudadana que implementa la Presidencia de la República, el sano esparcimiento y la paz social que hemos logrado en estos sectores, al producir actos como cortarle la energía eléctrica al sistema de alumbrado público, afectando a más de 50 familias en estos dos peatonales, solo porque el dueño de D ́ Estrella Súper Fría se está robando la energía eléctrica… Y ellos (EDEESTE) deben de someterlo.

Expresó; “Con Esta Acción, EDEESTE Viola la Ley 125-01 y su Reglamento y la Resolución SIE-171 -2017 –REG que establece el Reglamento Técnico Del Alumbrado De Las Vías Públicas establecido por la Superintendencia De Electricidad y se pone por arriba de la ley, pues el alumbrado público de Villa Faro fue rehabilitado por un presupuesto participativo municipal PPM ganado por la Asociación Prodesarrollo de Villa Faro y la Junta de Vecinos en el 2018, y fue el ayuntamiento que compro e instalo los postes, las lámparas y el cableado sustraído por personal contratista de EDEESTE.

Detalló, “El director de la Empresa de Electricidad del Este, EDEESTE, Lic. Andrés Astacio Polanco, desde su designación se ha cogido con los barrios populares de este municipio, pues bajo el argumento de que de una lámpara se están robando la energía, los contratistas de EDEESTE cortan su suministro y sustraen la lámpara del alumbrado público y como comunidad no podemos permitir que estos funcionarios conviertan a Villa Faro, en un nido de delincuentes, por la irresponsabilidad de enfrentar y someter a la justicia a quienes se roban la energía eléctrica como está contemplado en la ley No. 125-01”. Y con la creación de la Superintendencia de Electricidad, donde quieren cobrar sus salarios pero no bajan a hacer su trabajo e impedir los robos de energía.

Roberto Casilla Tapia vecino fundador del sector y responsable y representante de la Junta de Vecinos en el peatonal Justina Tapia –Dña. Negra- dijo, estamos recibiendo las quejas de los vecinos, y en estos momentos estamos convocando a una mesa vecinal de seguridad ciudadana con todos los afectados, ante este y otros atropellos a lo que ya no tiene acostumbrado EDEESTE, por lo que creemos que estos funcionarios está tratando de boicotear los acuerdo a que llegamos las juntas de vecinos con el Presidente Abinader y las buenas intenciones que tiene el presidente a favor de la población.

Expresó, este es un sector de trabajo donde hay como ustedes pueden ver, varios negocios, habemos 32 familias, más de 50 viviendas, muchos envejecientes, varios de ellos en sillas de ruedas y otras condiciones especiales, muchos niños, hemos construido una canchita para que jueguen y se distraigan y estos abusadores vienen y por arriba de la comunidad cortan los cables del alumbrado y se los llevan, expresó “No es posible que mientras un grupo de hombres y mujeres de Villa Faro, hacemos el mayor de los esfuerzos para la construcción de la paz y la tranquilidad ciudadana, otros entre ellos la gentes de EDEESTE promueven todo lo contrario y la Junta de Vecinos y los comunitarios no vamos a permitir eso” enfatizó.

La brigada del camión placa de EDEESTE No. L 342712 vieron claro que los únicos que se están robando la energía son los dueño de un negocio de ventas de bebidas D ́Estrella Súper Frías que está al final del Peatonal y en vez de córtales los cables y someterlo, pues él no quiere sacar contador y le vende energía a un grupo de inquilinos que tiene, fueron al poste que está frente al Colegio Masónico y cortaron los cables del alumbrado que nos había instalado el Ayuntamiento Santo Domingo Este ASDE en el presupuesto Participativo Municipal PPM-ASDE del 2018. Esto es un soberano abuso pues aquí todo el mundo paga su energía menos ese señor.

La Junta de Vecinos someterá a EDEESTE a la Superintendencia de Electricidad, y a la procuraduría Fiscal de la Provincia Santo Domingo por la sustracción de propiedades Públicas y abuso de poder, por violación a la Ley 125-01 y su Reglamento y la Resolución SIE-171 -2017 –REG que establece el Reglamento Técnico Del Alumbrado De Las Vías Públicas y por el daño y perjuicio que estas acciones vandálica de esta compañía están afectando a una laboriosa comunidad que paga religiosamente sus facturas eléctrica.

Por Patria Deveaux