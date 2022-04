Los disparos fueron realizados en una estación de Sunset Park, en Brooklyn. El presunto atacante llevaba una máscara de gas y un chaleco de construcción. En el lugar se encontraron dispositivos explosivos sin detonar

Las autoridades investigan el suceso y han pedido a la ciudadanía que evite transitar por la zona

Al menos 13 personas han resultaron heridas en un tiroteo ocurrido la mañana de este martes en el metro de Nueva York (EE.UU.), en el área de Brooklyn, informa The New York Times, citando al Departamento de Bomberos local.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) respondió a una llamada de humo en la estación de la calle 36 y la Cuarta Avenida, alrededor de las 8:30 (hora local), donde encontraron “dispositivos sin explotar” y varias víctimas de disparos.

Según fuentes policiales, la información preliminar indica que un sospechoso, que vestía un chaleco de construcción y una máscara antigás, arrojó algún tipo de dispositivo y abrió fuego.

Usuarios en redes sociales han compartido imágenes que muestran los pisos de los andenes del metro manchados de sangre y personas heridas en la estación.

Multiple people have been shot in a Brooklyn subway in New York. An unexploded device has been found. pic.twitter.com/Mc2jaYXcvx