El coordinador del movimiento “Latinos con Eric”, el concejal por el Alto Manhattan, Ydanis Rodríguez, valora de muy positiva la invitación que le hiciera el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a Eric Adams.

Rodríguez, sostuvo que dicha invitación a Washington ocurre después del triunfo de Adams en las pasadas primarias como candidato a la alcaldía para las elecciones generales del próximo 3 de noviembre, del Partido Demócrata por esta ciudad.

Asimismo, para ambos conversar sobre temas importantes para mejorar la seguridad en la Gran Manzana y en toda la nación, indicó el presidente de “Latinos con Eric”, cuyo movimiento fue vital para el triunfo del hoy candidato demócrata.

Ese encuentro de Biden con Adams manda una señal positiva para la futura gestión como alcalde de la ciudad más grande y poblada de los Estados Unidos, que desempeñará el actual presidente del condado de Brooklyn, indicó.

El también exsenador estatal fue invitado este lunes a la Casa Blanca para participar en una reunión de una coalición contra la violencia con armas de fuego y discutir formas de frenarla.

“La Casa Blanca y el presidente Biden se centran en este problema crítico para #NYC, y me siento honrado de ser invitado a discutir nuestras ideas para la acción”, escribió Adams en un mensaje en redes sociales”.

“Las ciudades están sufriendo en todo EUA y NYC personifica ese dolor: las desigualdades, la violencia con armas de fuego, la falta de atención a los trabajadores de cuello azul, me gusta decir. agregó Adams.

El hoy candidato demócrata a la alcaldía de NYC ha declarado que su objetivo principal es perseguir la violencia armada y de pandillas, que está impulsando mucha violencia en nuestra ciudad.

Añadiendo, es importante perseguir la violencia con armas de fuego, la violencia de las pandillas, y darle un alto al teatro de los crímenes.

Si no presentamos oportunidades reales para los jóvenes van a estar involucrado en un mal comportamiento y eso habla de anuncios de la educación, debemos educar, si no educamos vamos a encarcelar y me aseguraré de mejorar estos problemas, ha expresado Adams.

La propia policía neoyorkina ha informado que hasta el pasado 10 de julio, se han reportado 795 tiroteos en los cinco condados con un total de 920 víctimas, recordó el concejal Rodríguez.

Por Ramón Mercedes