El comunicador y conductor del programa informativo AM, Valentín Pérez aseguró que el abogado y comunicador Najib Chaede, ha iniciado una campaña de descredito en contra del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, con el único de fin de dañar y proyectar una imagen negativa de esta Institución.



Subrayó que el Sistema 911 es una institución que debe ser apoyada y valorada en su justa dimensión por la gran labor que ha venido realizando en favor del pueblo dominicano luego de su puesta en marcha en el año 2014.



«El sistema 911 es una organismo con fines sociales y humano que ha salvado miles de vida en el país, no se puede iniciar desde los medios de comunicación una campaña de descredito en contra de esta institución que lo único que ha hecho es brindar al pueblo dominicano un servicio eficiente y de calidad», aseguró el también auditor.



Refirió que la pasión política no nos puede llevar al punto de creernos que en este país todo está perdido, sencillamente porque el partido de gobierno no es el partido de nuestra preferencia y eso es justamente lo que está haciendo Chaede; tirando por el suelo el trabajo de cientos de dominicanos que ponen su empeño y dedicación para que el Sistema 911 cada día sea más eficiente y procure llevar un servicio de calidad y a tiempo a todos los dominicanos.



Se recuerda que el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, inició sus operaciones en el año 2014, y ha atendido más de 2 millones de emergencias con un nivel de satisfacción de más del 90% en la población.



El Sistema 911, está en aproximadamente 14 provincias, 51 municipios y 124 distritos municipales del sur, norte y este del país.



Ha atendido más de 400 mil casos de asistencia vial y 500 mil denuncias de ruido.





El Sistema 911 es una conquista del pueblo dominicano y bajo ninguna circunstancia se puede lacerar y menos con fines políticos. No se puede evaluar el funcionamiento del Sistema 911.

Por un caso en particular, se debe evaluar concretamente según las estadísticas exhibidas al día de hoy enfatizó el comunicador.