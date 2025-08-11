Publicidad
Vaguada y onda tropical en camino: así estará el clima esta semana

Lluvia

Santo Domingo.- La vaguada que afecta al país se alejará este lunes, pero dejará suficiente humedad para generar aguaceros en varias provincias, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet). Además, la entidad advirtió que mantiene bajo vigilancia una activa onda tropical localizada en la costa de África.

Según el informe, se esperan lluvias sobre Monte Plata, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, La Vega, Azua, San Juan y Santiago de los Caballeros. También podrían registrarse aguaceros moderados con tormentas eléctricas en Valverde, Santiago Rodríguez, Espaillat, Puerto Plata, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Por otro lado, Indomet señaló que la onda tropical podría evolucionar a depresión tropical en los próximos días. El sistema avanza hacia el oeste por el océano Atlántico y, en la mañana del domingo, se ubicaba al oeste de la costa africana, aún en el archipiélago de Cabo Verde.

Con una probabilidad del 80% de fortalecerse, se desplaza a una velocidad de entre 15 y 20 millas por hora (24 a 32 km/h). De acuerdo con su trayectoria actual, se prevé que pase al noreste de Puerto Rico.

