Francia implementó la exigencia de inmunización a los trabajadores de la salud y se convirtió en el último país en instaurar una medida en este estilo. Esa nación sigue los pasos de otras, como Italia o Grecia, que ya han aplicado acciones similares. Pero también existen algunos países que han decretado la obligatoriedad de la vacunación para frenar la propagación del Covid-19.

La obligatoriedad de las vacunas, una medida siempre controversial, está creciendo en el mundo. El fuerte repunte de los casos por la propagación de las variantes del coronavirus (principalmente la Delta, altamente contagiosa) y una desaceleración en las campañas de vacunación han llevado a algunos gobiernos a tomar medidas que implican la exigencia de inmunización para parte de la población.

Pese a las acciones de difusión para promover la vacunación, el escepticismo en algunos países ha llevado a sus autoridades a endurecer sus posturas y a adoptar medidas que, si bien no instauran la vacunación obligatoria, limitan la capacidad de acción de las personas que no han sido inoculadas. Francia es el último país en sumarse a ese grupo.

Más allá han ido un puñado de naciones, que decretaron la vacunación obligatoria contra el Covid-19 para todos los mayores de 18 años.

Mapa de países que obligan a trabajadores de la salud o de hogares de ancianos a ser vacunados. © France 24

Francia, tras los pasos de Italia, Grecia y Reino Unido

El 12 de julio, el presidente francés Emmanuel Macron presentó una serie de medidas y restricciones para hacer frente al avance de los casos de Covid-19 en el país y acelerar la vacunación en la nación más escéptica del mundo a la inmunización.

En el plan de acción se estableció que todo el personal sanitario deberá estar vacunado antes del 15 de septiembre. Los trabajadores que no estén inmunizados una vez cumplida esa fecha no podrán acudir a sus puestos de trabajo y no cobrarán.

La otra gran medida fue extender el uso del pasaporte sanitario en múltiples lugares públicos. A partir del 21 de julio, el certificado será necesario para entrar en teatros, cines y espacios culturales que reúnan a más de 50 personas, mientras que en agosto esta solicitud se expandirá a bares, restaurantes, centros comerciales y transporte público. La normativa tuvo una rápida repercusión, con más de un millón de pedidos de turnos para vacunación y un récord de inmunizaciones en un solo día, con 792.339 dosis aplicadas.

Países que obligan a vacunar a todos los mayores de 18 años. © France 24

Estos cercos a la vida pública y exigencias a ciertos sectores poblacionales se están extendiendo en otros países europeos. Grecia, el mismo 12 de julio, también decretó la obligatoriedad de la vacunación para el personal de hogares de ancianos con efecto inmediato y para todos los trabajadores de la salud desde septiembre. Además, solo las personas vacunadas podrán ingresar a bares, cines, teatros y otros espacios cerrados.

A todos ellos se había anticipado Italia, que implementó en abril la vacunación obligatoria de sanitarios y farmacéuticos, bajo amenaza de cese de funciones o suspensiones de sueldo para aquellos que se nieguen.

En Rusia, aunque el Gobierno de Vladimir Putin se opone a la vacunación obligatoria, Moscú implementó en junio la orden de que cafés, bares y restaurantes solo atiendan a personas que tengan una prueba de vacunación, de inmunidad o un test negativo de coronavirus. Además lanzó un plan para que un 60% de los trabajadores del sector de servicios estén completamente vacunados antes del 15 de agosto.

Otras naciones también van por ese camino: Reino Unido exigirá la vacunación a empleados de residencias de adultos mayores desde octubre y Polonia estudia la obligatoriedad de la vacunación para algunas personas de alto riesgo a partir de agosto.

Medidas similares comienzan a regir fuera de Europa

En Australia, un país que se ha caracterizado por la rigidez de sus protocolos contra el Covid-19, desde junio la vacunación es obligatoria para los trabajadores de atención a personas mayores de alto riesgo en los hoteles implementados para las cuarentenas. También ha exigido la inmunización de atletas paralímpicos que participarán en los Juegos de Tokio, al considerar que los miembros no vacunados podrían representar un riesgo para la salud.

Por su parte, en mayo, Arabia Saudita anunció que todos los trabajadores del sector público y privado que deseen asistir a sus lugares de trabajo presenciales deberán vacunarse, aunque sin especificar a partir de qué fecha se aplicará la medida. Además, desde el 1 de agosto, solo las personas vacunadas podrán ingresar a establecimientos gubernamentales, privados o educativos y usar el transporte público.

Asimismo, Kazajistán anunció el 23 de junio la exigencia de estar vacunado contra el Covid-19 o presentar pruebas semanales para las personas que trabajen en grupos de más de 20 personas.

Mientras que en Fiji la vacunación es obligatoria para todos los trabajadores del sector público y privado. Los empleados públicos que no hayan recibido la primera dosis antes del 15 de agosto deberán tomarse licencia y, en caso de no tener el esquema de vacunación completo antes del 1 de noviembre, podrían ser despedidos. Los trabajadores del ámbito privado, en tanto, deberán tener la primera inyección antes del 1 de agosto, con riesgo de multas para las empresas que incumplan.

Medidas parciales también fueron implementadas en sectores de algunos países. En San Francisco, Estados Unidos, los 35.000 trabajadores de la ciudad se enfrentan a posibles sanciones o despidos si no acceden pronto a la vacunación.

Por su parte, tres provincias de Pakistán han adoptado acciones que castigan la falta de vacunación. En Baluchistán, las personas no vacunadas no pueden ingresar en edificios públicos, centros comerciales ni transporte público desde el 1 de julio. En Sind, los funcionarios que rechacen ser vacunados no cobrarán sus sueldos. Y en Penjab amenazan con cortes de teléfono a quienes no quieran recibir las inmunizaciones. Medidas duras en un país con una campaña de vacunación muy lenta y dificultades para acceder a los fármacos.

Indonesia, Tayikistán y Turkmenistán, a la cabeza de la vacunación obligatoria

En este tipo de acciones, Indonesia fue pionera. Desde febrero, el Gobierno federal ha instaurado la vacunación obligatoria, con amenazas de multas o cortes de servicios públicos a las personas que se nieguen a recibir la inyección. Lógicamente, no existe abastecimiento suficiente para vacunar a toda la población todavía, pero la medida busca evitar el rechazo a los fármacos. Cada administración local tiene la potestad de establecer las sanciones que considere pertinentes.

El sábado 3 de julio, Tayikistán fue taxativo al anunciar la vacunación obligatoria de toda la población adulta (mayores de 18 años), aunque las autoridades no explicaron cómo harán cumplir el mandato en un país con una campaña de vacunación muy demorada.

Turkmenistán se sumó el 7 de julio, al disponer la vacunación obligatoria de todos los mayores de 18 años, con excepciones para aquellas personas que presenten contraindicaciones médicas a la vacunación.

En una situación similar está el Vaticano. Desde febrero, la ciudad-estado ha establecido posibles sanciones a empleados que rechacen la vacunación sin motivos de salud comprobables, incluyendo el despido. Una medida criticada, a la que el gobierno de la Santa Sede tuvo que salir a matizar, aclarando que el decreto buscaba un balance entre la protección de la salud y el respeto a la libertad de elección individual.

