Un perro de la raza boston terrier salvó la vida a un bebé de nueve meses en Connecticut (EE.UU.) luego de alertar a sus padres de que su hija necesitaba ayuda, informaron este jueves medios locales.

Jeff y Kelly Dowling relataron que, mientras la pequeña dormía en su habitación, su perro, llamado Henry, comenzó a actuar de manera extraña, irrumpiendo repetidamente en la habitación y despertándola.

“Él estaba dando cabezazos para abrir la puerta, entrar en su recamara y quedarse allí”, dijo Kelly a Good Morning America. “Y cada vez que lo ahuyentaba, volvía a entrar tan pronto como yo le daba la espalda”, agregó.

Estas acciones repetidas, intrigaron a la pareja, que se dispuso a averiguar lo que ocurría. En ese momento descubrieron que la infante, que estaba resfriada, había dejado de respirar. “Ella comenzó a ponerse azul y rígida y realmente no podía, no podía tomar aire, no podía obtener oxígeno”, detalló la madre.

El acto del can permitió que los Dowling llevaran a la bebé al hospital, en donde los médicos pudieron limpiarle las vías respiratorias a tiempo.

En agradecimiento por la heroica acción, los dueños no dudaron en “malcriar un poco de más” a su mascota, permitiendo que duerma con ellos en la habitación y “asegurándole un bistec en el futuro”. “Nunca antes había hecho algo tan heroico”, observó Kelly.