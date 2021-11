“Donar sangre es salvar vida”, con este lema el Servicio Regional de Salud Metropolitano (SRSM) y la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil realizan la segunda Jornada Voluntaria de Donación de Sangre para hacerle frente a la escasez de sangre en los establecimientos de salud de la red pública y motivar a la población a sumarse a la causa.

De cada bolsa de sangre donada se pueden salvar hasta tres vidas, ya que se puede extraer plaquetas, plasma y sangre total. Las plaquetas son muy requeridas en niños que están recibiendo tratamientos para el cáncer, el plasma es esencial para las personas con quemaduras de tercer grado y la sangre total para accidentados, falcémicos y personas con hemoglobina y hematocritos bajos.

Para Milagros Sánchez, coordinadora de la división de laboratorios, servicios e imágenes del SRSM, el principal problema radica en que “el dominicano no tiene cultura de donar”.

“Si se le presenta una situación y tiene que ir a donar, lo hace, pero no tiene esa costumbre de ir voluntariamente y jornadas como éstas sirven para paliar la escasez de sangre en especial, en hospitales infantiles y de trauma que son los que más lo necesitan”, señala Sánchez.



“Las estadísticas están ahí y nosotros vemos el trabajo diario que pasan los pacientes para colectar un poquito de sangre”, declaró el hematólogo Juan de la Cruz Sánchez.

Para el especialista. la falta de concientización y la inexistencia de una real política en el manejo de los bancos de sangre son los factores que desmotivan a los donantes.

“No hay un abastecimiento regular. Aquí hay lo que se llama donación de reposición. Tu donas porque necesitas para tu esposa, tu hijo o alguien, pero no hay una donación voluntaria real porque falta motivación para que las personas se sientan seguras. Si vas a un banco de sangre y no tienen, eso lo que hace es que te desestimula como donante”, precisó De la Cruz.

La sangre colectada en la jornada se reparte a diferentes instituciones públicas como la Maternidad de Los Mina, el hospital Robert Reid Cabral, el Darío Contreras o cualquier otro hospital que lo requiera, según detalló Isaac Castillo en representación de la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil.

Milagros Sánchez, coordinadora de la división de laboratorios, servicios e imágenes del Servicio Regional de Salud Metropolitano (SRSM).

“Es gratificante saber que uno puede ayudar a otro y uno se siente importante al saber que con tan poco para uno puedes salvar la vida de alguien. No es la primera vez, siempre que puedo, lo hago sin ningún inconveniente”, dijo el voluntario Pedro Betances, justo antes de someterse a la evaluación física previo a donar.

Es importante que el donante no llegue en ayunas y que haya pasado por lo menos dos horas desde que ingirió los alimentos. De ahí pasa a un proceso de entrevista y medición de signos vitales, incluyendo toma de presión, temperatura, estatura y peso corporal.

Si está calificado, pasa a la unidad móvil donde la bioanalista se encarga de hacerle un hemograma antes de pasar a la extracción mayor de sangre. El proceso tarda alrededor de 15 minutos. Luego de la extracción de 450 mililitros de sangre, el paciente se mantiene en reposo. Se le brinda un jugo y una galleta dulce para elevarle los niveles de azúcar.

Más que un tipo de sangre en específico, la experiencia de Sánchez la ha llevado a determinar que lo difícil es encontrar donantes con factor RH negativo porque son más escasos que los positivos.

“Donar sangre es sencillo, la persona solo tiene que estar en salud y ser mayor de 18 años. Hay quienes creen que las mujeres no donan, pero sí pueden ser donantes”, destacó Sánchez, quien también pidió más compromiso de las personas que se han inscrito en listas de donantes a que pasen cada 6 meses a hacerse su extracción.

“Usted no sabe en qué momento ni quién va a necesitar la sangre. Mañana puedes ser tú o un familiar tuyo y es muy penoso cuando una persona teniendo dinero para comprar sangre no encuentra”, añadió.

Además de la satisfacción de ayudar a quien lo necesita, donar sangre brinda beneficios al donante como: ofrece información sobre el estado de salud en general del donante, mejora el flujo sanguíneo, ayuda a depurar triglicéridos, reduce el riesgo de padecer infartos y accidentes cardiovasculares, estimula la producción de nuevas células sanguíneas en el cuerpo y equilibra los niveles de hierro en la sangre.

La jornada de donación está vigente hasta este viernes 19 de noviembre, en horario de 9:00 de la mañana a 2:30 de la tarde en las instalaciones del SRSM, ubicado en la calle doctor Delgado 304, frente al Palacio Nacional.

-Requisitos para ser donante en República Dominicana

-Presentar documento de identidad vigente.

-Tener una edad comprendida entre los 18 y los 60 años.

-Tener un peso mínimo a 125 libras.

-Nunca haber tenido enfermedades veneras, del corazón o cáncer.

-No haber tenido hepatitis.

-No haber ingerido bebidas alcohólicas durante las 48 horas antes de donar sangre.

-No haberse hecho ningún tipo de perforaciones o tatuajes en los últimos 12 meses.