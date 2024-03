Una policía de Nueva York demanda a su departamento por difundir una foto suya desnuda

Alisa Bajraktarevic, una agente de la Policía de Nueva York, ha demandado a su propio departamento, alegando que su carrera se ha visto afectada, después de que una fotografía en la que aparece desnuda fuera compartida repetidamente entre sus compañeros, recoge New York Post, que cita la demanda.

New York City police officer Alisa Bajraktarevic has stirred controversy within the agency by filing a lawsuit against the department, accusing them of improper dissemination of her nude photo.



