Una nadadora de EE.UU. es agredida tras criticar la participación de personas trans en competiciones femeninas

Riley Gaines ha estado en el centro de la polémica desde el año pasado, cuando criticó la participación de la nadadora trans Lia Thomas en competiciones femeninas

La nadadora estadounidense Riley Gaines tuvo que resguardarse este jueves en un aula de la Universidad Estatal de San Francisco, luego de dar un discurso sobre el papel perjudicial de las atletas transgénero en las competiciones femeninas.

En un video publicado en Twitter se ve cómo varios policías tienen que escoltar a la deportista hasta un lugar seguro, mientras un grupo de manifestantes a favor de los derechos de las mujeres transgénero la acorrala.

The prisoners are running the asylum at SFSU…I was ambushed and physically hit twice by a man. This is proof that women need sex-protected spaces.



Still only further assures me I'm doing something right. When they want you silent, speak louder. 🗣️ pic.twitter.com/uJW3x9RERf