Una imagen única muestra la bala a milímetros de Trump

Una foto tomada por el fotógrafo de The New York Times, Doug Mills, durante el mitin de Donald Trump en Pensilvania, captó casualmente la bala disparada contra el candidato republicano.

Como resultado del ataque, el exmandatario resultó herido en una oreja, sin que la lesión revista gravedad. Su vida no corre peligro. Sin embargo, uno de los asistentes al mitin falleció y dos personas se encuentran en estado grave.

The New York Times habló con el agente especial retirado del FBI, Michael Harrigan, quien confirmó que la imagen posiblemente muestra una bala en plena trayectoria. Harrigan añadió que, teniendo en cuenta la velocidad que alcanza una bala y las características técnicas de las cámaras usadas habitualmente por los fotógrafos profesionales, “captar una bala en una trayectoria lateral como la vista en esa foto es una oportunidad entre un millón y casi imposible de capturar incluso si uno supiera que la bala venía”.

A remarkable photo captured by my former White House Press Corps colleague Doug Mills.



Zoom in right above President Trump’s shoulder and you’ll see a bullet flying in the air to the right of President Trump’s head following an attempted assassination. pic.twitter.com/FqmLBCytoW