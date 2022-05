Una gaviota ha robado cientos de dólares en ‘snacks’ de una tienda de la cadena Tesco, ubicada en la ciudad británica de Paignton, informa Metro.

Un cliente del local captó recientemente al ave –llamada por los lugareños ‘Steven Seagull’– durante una de sus ‘incursiones’. Las imágenes muestran cómo la gaviota espera a que se abran las puertas automáticas para actuar. Luego se escabulle con el botín, antes de que el personal pueda alcanzarla.

Shoplifting seagull caught on camera while stealing Mini Cheddars from Tesco pic.twitter.com/Y8KZEwx9p1