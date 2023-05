Un tiroteo en un centro comercial de Texas dejó 9 muertos y 7 heridos 

Las autoridades comunicaron que hay siete personas heridas, tres de las cuales en estado crítico y cuatro estables

Este sábado, en un centro comercial de la ciudad estadounidense de Allen, en el estado de Texas, se produjo un tiroteo. Nueve personas resultaron muertas tras un tiroteo, incluido el sospechoso de perpetrar la masacre, según informó el jefe del Departamento de Bomberos de Allen, Jonathan Boyd.

BREAKING – Gun fire at the Allen outlet mall this afternoon, police are on the scene investigating the incident#allenoutletmall #allen #allentexas #texas #breaking #shooting #breakingnews #news pic.twitter.com/vmNgvbesJl