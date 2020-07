Varias personas han recibido impactos de bala este martes por la noche en un tiroteo que se produjo cerca de una funeraria en la comunidad de Auburn Gresham (Chicago, EE.UU.), según los informes policiales.

La Policía confirmó que al menos 14 víctimas que resultaron heridas están siendo atendidas en centros hospitalarios, recogen medios locales.

El tiroteo se produjo alrededor de las 19:00 (hora local) cuando un grupo de personas asistía a un duelo en una funeraria de la ciudad. Los equipos de emergencia acudieron al lugar para socorrer a los heridos, que fueron trasladadas a distintos nosocomios.

BREAKING NOW: Up to 16 people shot near 79th and Carpenter. @Chicago_Police on scene. Sources tell me some victims walked into hospitals others taken by ambulances and officers even took some victims to hospitals. @cbschicago pic.twitter.com/MNm1h5GeXI

— Jermont Terry (@JermontTerry) July 22, 2020