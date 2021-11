El movimiento telúrico se localizó a una profundidad de 131 kilómetros

Un potente sismo de magnitud 7,5 se ha registrado este domingo a 98 kilómetros al este de la localidad peruana de Santa María de Nieva, situada en la provincia de Condorcanqui, en el departamento de Amazonas.

De acuerdo con los datos del Centro Sismológico Nacional, el foco del movimiento telúrico, que se produjo sobre las 6 de la mañana (hora local), se localizó a una profundidad de 131 kilómetros.

