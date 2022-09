Un potente terremoto de 6,8 sacude la provincia China de Sichuan

El sismo fue el de mayor magnitud de los que han afectado a la región desde 2013

Al menos 21 personas murieron y más de 30 han resultado heridas durante un terremoto de magnitud 6,8 que se registró este lunes en la provincia de Sichuan, en el suroeste de China.

Según el Centro Sismológico de China, los temblores se produjeron en la Región Autónoma Tibetana de Garze, en el oeste de la provincia. El centro del terremoto se situó en el condado de Luding, a 16 kilómetros de profundidad.

Luding county in Sichuan China, the epicenter of the 6.8 magnitude earthquake seems to be fine. pic.twitter.com/2kTfyu3vzG

BREAKING 🇨🇳 : Massive 6.8 magnitude earthquake shakes Luding in southeast China



♦️M6.8 earthquake strikes in Luding County in southwest China's Sichuan at a depth of 16km, according to the CENC. pic.twitter.com/AzaAR2nfsh