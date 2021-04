El supuesto responsable del incidente, contra el que abrió fuego la Policía, ha fallecido tras ser trasladado a un hospital

Todas las calles que conducen al edificio fueron bloqueadas después de que un automóvil embistiera las barricadas que protegen al Capitolio, llevándose dos uniformados por delante. La policía respondió con disparos y el sospechoso murió. Uno de los oficiales también falleció.

Cerca de las 13:00 (hora local), un vehículo se llevó por delante una de las barricadas que protege al Capitolio de Estados Unidos y en su camino, atropelló a dos policías. Además, el sospechoso se bajó del automóvil con un cuchillo en la mano y comenzó a correr hacia los oficiales, según confirmó en una rueda de prensa el Departamento de Policía del Capitolio.

“No respondió a los comandos verbales”, dijo en una conferencia de prensa Yogananda Pittman, jefe interina de la Policía del Capitolio de Estados Unidos. Pittman aseveró que el hombre alcanzó a apuñalar a uno de los agentes y que la policía respondió disparándole al sospechoso.

Uno de los agentes heridos fue trasladado en vehículo policial al hospital y el otro fue remitido en ambulancia. Casi una hora después, el departamento policial confirmó que el uniformado William Evans, quien estuvo en la fuerza durante 18 años, falleció tras el ataque.

Autoridades identifican al autor del ataque del Capitolio como Noah Green

Las autoridades aseguraron que el sospechoso también murió cuando estaba siendo atendido en el centro clínico. Cuatro horas después del incidente, oficiales que hablaron con AP identificaron al conductor del vehículo como Noah Green, un joven de 25 años oriundo del estado de Indiana.

Los investigadores están investigando los antecedentes del sospechoso mientras tratan de encontrar algún motivo del ataque. Para ello, quieren obtener órdenes de acceso para analizar las cuentas en línea de Green.

Además, la Policía del Capitolio señaló que el joven no estaba en su base de datos, lo que significa que él nunca había amenazado ni había estado involucrado en un incidente con los congresistas estadounidenses.

El incidente fue catalogado como una “amenaza externa de seguridad”

La policía del Capitolio dice que el ataque ocurrió en un puesto de control cerca del Capitolio, concretamente, a 90 metros de la entrada al edificio donde están la Cámara de Representantes y el Senado.

Pocos minutos después de los hechos, las autoridades bloquearon las vías que llevan a la edificación, les anunciaron a quienes estaban dentro que no podían salir y a las personas alrededor les pidieron que se retiraran. Las autoridades están tratando el incidente como una “amenaza externa de seguridad”.

Además, las tropas de la Guardia Nacional se desplegaron y ya están en la Constitution Avenue, la avenida principal que conduce al Capitolio.

La Policía Metropolitana aseguró durante la rueda de prensa que la División de Homicidio y la de Asuntos internos ya están investigando qué ocurrió.

“La amenaza de seguridad externa ubicada en todos los edificios del campus del Capitolio de Estados Unidos ha sido neutralizada, pero la Policía del Capitolio continúa investigando por precaución y todavía no se permite la entrada o salida en este momento”, expresó Robert Contee, jefe interino del Departamento de Policía Metropolitana de Washington. Por eso, la Guardia Nacional permanece alrededor de la edificación.

Sin embargo, Contee aclaró que es un acto que “no parece estar relacionado con terrorismo”, pero que seguirán investigando.

El antecedente del asalto al Capitolio de Estados Unidos

El hecho ocurre casi tres meses después de que una turba de insurrectos armados irrumpiera en la edificación mientras el Congreso votaba para certificar la victoria presidencial de Joe Biden.

Desde ese 6 de enero, fecha en la que ocurrió el asalto al Capitolio, el complejo fue resguardado con cercas que impedían el tráfico vehicular cerca del área. Sin embargo, hace poco más de dos semanas algunas de las barricadas fueron removidas. Aun así, la barrera contra la que chocó el automóvil fue ubicada precisamente después de la irrupción al edificio en enero.

Adicionalmente, a principios de marzo, el Departamento de la Policía del Capitolio alertó que, según información de inteligencia, “un grupo de milicias identificado” tenía un plan para irrumpir en el Capitolio en ese momento.

