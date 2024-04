Un poderoso líder pandillero de Haití detalla condiciones para dejar las armas

Vitel’homme Innocent, de 37 años y líder de la pandilla ‘Kraze Barye’, una de las bandas más poderosas de Puerto Príncipe, la capital de Haití, expresó su deseo de “liberar el país” y “deshacerse de los oligarcas que impiden el progreso”.

En una entrevista con CNN, Innocent dijo que quiere devolver “la estabilidad” al país, pero que si lo que sigue “es el mismo sistema que ha estado hasta ahora en el poder, entonces, como grupo armado”, ellos “nunca dejarán las armas”.

La situación ha empeorado desde finales de febrero en Haití cuando una coalición de pandillas -Viv Ansanm o Vivir Juntos- se aliaron con el objetivo de defenestrar al primer ministro Ariel Henry, quien anunció su dimisión, y después se instaló un Consejo de Transición.

Pero Innocent, que figuraba en la lista de personas buscadas por el FBI, explicó que se oponen al consejo creado para reemplazar a Henry porque “es más de lo mismo”.

El líder pandillero acusó a las élites de utilizar a las bandas para ejercer presión frente a sus rivales. “Realmente son las mismas personas que participan en Caricom [Comunidad de Estados del Caribe] para representar al país. Si eliges bloquearlos, nos llamarán y dirán: ‘Tengo tal o cual trabajo (…) Resuélvelo por nosotros’. Y luego escuchas que fulano de tal ha sido secuestrado. O tal o cual fue tomado como rehén”, afirmó.

“Siempre hay balas”

También subrayó que “los funcionarios corruptos” suministran las armas a las pandillas. “Pongamos un ejemplo claro. No podemos viajar. No podemos importar. No podemos exportar. Sin embargo, siempre llegan armas. Siempre hay balas. Y no tenemos representantes en la frontera. No tenemos representantes en la aduana. Sin embargo, todos estos materiales pasan exactamente por estos canales. ¿Cómo llegan hasta nosotros?”, cuestionó.

Vitel'Homme Innocent is wanted by the #FBI for his alleged role in the armed hostage taking of 2 U.S. citizens in Haiti in 2022, one of whom was killed. A reward of up to $1 million is offered for info leading to his arrest &/or conviction: https://t.co/xGQQPhAbXJ pic.twitter.com/ubaNfiRMOY