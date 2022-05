Los agentes de Policía han detenido a una persona y han incautado el arma que pudo haber sido utilizada en el ataque

Una persona ha muerto y cuatro personas han resultado heridas de gravedad este domingo en un tiroteo ocurrido en una iglesia presbiteriana de la ciudad de Laguna Woods, en el condado de Orange, en el estado estadounidense de California, según lo ha confirmado el departamento de Policía del condado.

Driving to Laguna Beach on El Toro and see this. So sad pic.twitter.com/mPkmihCi8X

Se detalla que todas las víctimas del ataque son adultos que se encuentran ya hospitalizadas. Los agentes de Policía han detenido a una persona y han incautado el arma que pudo haber sido utilizada en el ataque.

El ataque se registró a las 13:26 (hora local), detallan medios locales. Según el subcomisario de Policía, Jeff Hallock, una comunidad taiwanesa se encontraba entre las más de 30 personas que estaban congregadas en la iglesia cuando se produjo el ataque.

On my way to Laguna beach and the street is blocked off. So incredibly sad! I hope the victims are okay! pic.twitter.com/XsPa2sI0TW