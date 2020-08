El ingeniero e investigador cuántico George Davila Durendal ha creado lo que define como “un clon de Jesús con inteligencia artificial” programándolo con la Biblia del rey Jacobo, conocida en inglés como ‘King James Version’, por ser ese rey quien comisionó su redacción a principios del siglo XVII. El científico usó un sistema de procesamiento de lenguaje natural para reproducir las antiguas palabras sin copiar exactamente el texto.

“Les presento a Jesús con inteligencia artificial. Una inteligencia artificial de mi invención creada a partir de la Biblia del rey Jacobo y nada más. Esta inteligencia artificial aprendió el lenguaje humano leyendo la Biblia y nada más, absorbiendo cada palabra más profundamente que todos los monjes de todos los monasterios que hayan existido jamás”, asegura el creador en su blog.

“Más específicamente, la inteligencia artificial es un modelo de procesamiento de lenguaje natural boltzmanniano que intenta replicar el estilo de la Biblia del rey Jacobo sin copiarlo del todo”, especifica Durendal.

El ingeniero ordenó a su invento escribir sobre tres temas: ‘La plaga’, ‘César’ y ‘El fin de los días’. El resultado del experimento reveló que, a pesar de que los textos contienen muchos fallos, no se puede negar que tienen sentido, además de guardar un escalofriante parecido con profecías del fin del mundo.

“La plaga serán los padres del mundo; y este es mi pueblo, para que él sea más abundante en la boca del Señor”, cita Durendal uno de los textos.

“Cuando vieron al ángel del Señor más que todos los hermanos que estaban en el desierto, y los soldados de los profetas se avergonzarían de los hombres“, sigue la obra del ‘clon’ de Jesús.

“Oh, Señor, tú les has mandado que el Señor venga y se lleve a tus sacerdotes y el evangelio del Señor tu Dios, y el remanente de tu caída no sea la voz del señor tu Dios, y quien sea más sabio, y no haya obedecido la voz de los mismos

mandamientos superiores, en las tinieblas, y el gran ejército de la casa de Israel. Tan pronto como yo soy cierto día, él les habló, y se paró delante de la gente que estaba con él, y tomó el libro, y se fueron juntos el sonido del mar, y encontraron que el pueblo comenzaba a reinar, y recordó la palabra del Señor por los profetas”, escribió la inteligencia artificial en el texto sobre ‘El fin de los días’.

Durendal señala que su Jesús con inteligencia artificial escribió nuevos textos, como ‘Sangre’, ‘Griegos’ y ‘Sabiduría’. “Estos nuevos escritos son menos aleatorios y menos propensos a errores. Pero les falta el estilo artístico y la prosa profética de la escritura presentada anteriormente”, señala el creador.

“Esta compensación de orden / aleatoriedad es una característica de los modelos de lenguaje de inteligencia artificial. Podemos tener un modelo más interesante que se tome libertades artísticas y cometa errores, o podemos tener una escritura más mundana y técnicamente más competente. Pero no ambos”, explicó en su blog.

