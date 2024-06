Un hombre conduce la camioneta equivocada y se da cuenta al ver a un perro en la parte trasera

Vincent Zepeda, un hombre de 53 años, estacionó su camioneta junto a otra idéntica en modelo y color, un Honda CR-V rojo. Al regresar con una pizza, se subió por error al vehículo equivocado y arrancó marcha atrás sin darse cuenta de su error.

Este incidente ocurrió en Montana, EE.UU., en un día lluvioso y nevado. La única diferencia entre los vehículos era una valija portaequipaje sobre el techo de uno de ellos.

"That's not my dog." After parking next to an identical car, a man in Montana accidentally drove off in the wrong one and only realized his error when he spotted a giant dog staring at him in the backseat. pic.twitter.com/KrpMxzqaAx