Se desconoce si hay supervivientes del vuelo del Boeing 737 de la aerolínea China Eastern Airlines accidentado

Un avión de pasajeros Boeing 737 operado por la aerolínea China Eastern Airlines se estrelló este lunes en el condado montañoso de Teng, en la provincia sureña de Guangxi. A bordo iban 132 personas (123 pasajeros y 9 tripulantes)que habían salido desde la ciudad de Kunming, al suroeste de China, en dirección a Guangzhou.

This afternoon, a Boeing 737-800 (Mu5375) passenger plane crashed in tengxian, Guangxi, with 133 people on board. 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/yqDzzlTC3N

El vuelo MU5735 despegó a las 13.15 hora local (5.15 GMT). Las televisiones chinas han emitido algunas imágenes de un incendio en la ladera donde tuvo lugar el accidente. Los equipos de rescate están cerca del lugar, que está en llamas, aunque por el momento no se conocen más detalles ni si hay supervivientes.

#BREAKING: Reported footage of the final moments of #MU5735 A China Eastern Boeing 737-800 which has crashed in Southern China, SW of Guangzhou.



*Pulled from Weibo pic.twitter.com/6KAwHtbCTn