UDESA en 49º aniversario reconoce participantes locales en Juegos Centroamericanos y del Caribe

“Hoy celebramos 49 años de la UDESA y no lo hacemos solo por el paso del tiempo es por una historia”, dijo en su discurso

Margarita Jáquez, presidenta de la misma

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, Santiago, República Dominicana (05-10-2026).- La Unión Deportiva de Santiago, Inc. (UDESA), “una historia construida con esfuerzo y amor al deporte”, celebró con alegría y compañerismo sus 49 años de fundación, reconociendo a los atletas, técnicos, entrenadores y personal de apoyo locales, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo’2026.

“Orgulloso, Santiago estuvo presente en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo’2026, hoy celebramos 49 años de la UDESA y no solo el paso del tiempo, es una historia”, dijo en su discurso la presidenta de la entidad, Margarita Jáquez, quien agregó, “una historia construida por hombres y mujeres que tuvieron la visión de entender que el deporte de Santiago necesitaba estar unido, organizado y representado”.

“A quienes tuvieron esa visión, y a todos los que durante estos 49 años han mantenido viva la esencia de UDESA, dedicando tiempo, esfuerzo y voluntad al fortalecimiento de nuestras asociaciones y del deporte de Santiago, es reconocimiento y gratitud”, apuntó.

“Y dentro de esa historia que hoy celebramos, este año tenemos una razón muy especial para sentirnos orgullosos de nuestra participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo’2026 y esta noche queremos reconocer a todos los santiagueros que asumieron la responsabilidad de representarnos”, señaló en el acto realizado recientemente en el Bar Moisés Zouain, del Gran Teatro del Cibao con los auspicios de, Alcaldía de Santiago, Ministerio de Deportes, ProIndustria, Cementos Cibao, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, JCA, Nordestana de Préstamos y Cecomsa.

A seguida se iniciaron los reconocimientos a los atletas que defendieron sus disciplinas con entrega y orgullo y a nuestros entrenadores, dirigentes, oficiales técnicos y voluntarios, porque cada uno, desde su responsabilidad, fue parte de esa representación.

Para iniciar las entregas, dijo: “Porque representar a Santiago no ocurre solamente cuando se sube al podio, ttambién se representa cuando se trabaja, cuando se acompaña, cuando se organiza, cuando se orienta y cuando se sirve al deporte con responsabilidad”.

Recibieron reconocimientos:

Delegados, Timoteo Pérez (Gimnasia).

Entrenadores: Sergio Nelson Zacarías (Polo Acuático), Robert Núñez Domínguez (Natación Carrera), Félix Ramón Paulino (Hockey sobre Césped); Lineth Vila (Tenis de Mesa); oficiales técnicos, Deportes Acuáticos, Alejandro Mauricio Paz, Virgilio Lantigua, Lourdes Rafelina Ventura Cruz, José Atilio Guerrero, Josué Arbaje, Ana Elsa Santos y Juan José Rodríguez.

Atletismo, Juan Elías Pérez; Karate, Severiano Rosa; Judo, Chrystian Reyes;

Prensa y fotografía, Rafael “Pappy” Pérez, Bienvenido “Tuto” Tavares y Tony Núñez; Sport managers, Margarita Jáquez (Natación Carrera) y Osvaldo Arzola (Softbol); Voluntarios, Maitee Espaillat Curiel, Subcoordinadora de Voluntarios y Edgar Peralta (Coordinador de Voluntarios).

Atletas, Taekwondo, Katherine Julissa Rodríguez, María Idalia Peña, Saúl Taveras

Madelyn Rodríguez, Andrialis Ramona Bonilla y Pedro Luis Martínez.

Deportes Acuáticos, de Polo, Alfredo José Jiménez, Pedro Jiménez, Miguel Alejandro González y Marcel Mera Pedro Jiménez; Darielys Ortiz Ulloa y Josué Domínguez Ramos , de Natación Carreras e Isabela Hernández, de Aguas Abiertas.

Más, Boxeo, Esther Jiménez; Tiro con Arco, Mía Loret Ortiz Suárez y Rubén Jiménez; Tiro al Plato, Eduardo José Lorenzo Casanovas; Atletismo, Tayron Reyes y Melbin Marcelino; Karate, Larry Aracena; Tenis de Mesa, Arianna Franshesca Estrella Castillo, Eva Michelle Brito Peña, Ramón Vila e Isaac Vila; Gimnasia, Melissa Fernández y Jabiel Polanco; Fútbol, Javier Roces, Lucas Breton Salcedo y Angie Mariel Abreu Cepeda; Volibol, Edward Rojas Jr; Softbol, José Reyes, Michel Reyes, Edison Cabrera, Juan Presinal y Elías Valerio; patinaje de velocidad, Olmely Ortega y Anthony Payamps, de artístico, así como, Laura Valdez, del personal de apoyo, entre otros.

Entre los invitados, estuvieron, el representante del Alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, Elvis Vásquez; el director provincial de deportes MIDEREC Santiago, Ramón Antonio Peña Rodríguez (Tony), representante del ministro de deportes, Kelvin Cruz; Guillermo Saleta, presidente advitam de UDESA; Iara Hernández, representante de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos; deportista Guillermo Ottenwalder, la directiva de UDESA, presidente, Margarita Jáquez; primer vicepresidente, Timoteo Pérez; segunda vicepresidente, Ana Elsa Santos; secretario general, Osvaldo Arzola; co-secretario, Elías Pérez; tesorero, Emmanuel García Musa; co-tesorero, William Cabrera; primero, segundo y tercer vocales, Rubén Muñoz; Leonardo Estévez y Margarita María Durán