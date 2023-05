Ucrania trató de atacar el Kremlin con drones

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

El ataque es considerado como un intento de asesinato contra Vladímir Putin. “La parte rusa se reserva el derecho de tomar medidas de represalia donde y cuando lo considere oportuno”, declararon las autoridades

Ucrania intentó atacar el Kremlin con drones la noche del martes al miércoles. Esta acción es considerada como un intento de asesinato contra el presidente Vladímir Putin, señaló el Kremlin, que calificó el ataque como un acto terrorista planificado.

“Como resultado de las acciones oportunas tomadas por los servicios militares y especiales con el uso de sistemas de guerra por radar, los vehículos quedaron fuera de servicio”, precisó el servicio de prensa del Kremlin, agregando que dos vehículos aéreos no tripulados apuntaban al Kremlin.

“Consideramos estas acciones como un acto terrorista planificado y un atentado contra el presidente, realizado en vísperas del Día de la Victoria, el Desfile del 9 de Mayo, en el que también está prevista la presencia de invitados extranjeros”, agregó.

Ni Putin ni ninguna otra persona resultó herida en el ataque. El horario de trabajo del mandatario no ha cambiado.

Tampoco se produjeron daños materiales a causa de los fragmentos de drones que cayeron en el Kremlin.

“La parte rusa se reserva el derecho de tomar medidas de represalia donde y cuando lo considere oportuno”, declaró el servicio de prensa del Kremlin.

Por su parte, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, comunicó que a partir de este 3 de mayo queda prohibido el uso de vehículos aéreos no tripulados en la ciudad, salvo por decisiones de las autoridades estatales.

Según sus palabras, la decisión tiene el objetivo de no obstaculizar el trabajo de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. “Les recuerdo que el lanzamiento no autorizado de un vehículo aéreo no tripulado es un delito y conlleva responsabilidad administrativa y penal”, informó Sobianin.