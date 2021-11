El presidente de la Unión de Bodegas de América (UBA), Radhamés Rodríguez, cuya organización aglutina a más de 12 mil bodegueros, la mayoría procedentes de la República Dominicana, espera de las nuevas autoridades que las Empresas Comerciales de Minorías y Mujeres (MWBE) de NYC mejore el trato hacia los bodegueros de todas las etnias.

Rodríguez, hace la solicitud luego de publicarse el octavo informe anual “Making the Grade – New York City Agency Report Card”, de la Contraloría de NYC, encontrando que el 84% de las MWBE todavía no tienen acceso al gasto de la ciudad, aunque la proporción de MWBE que reciben dólares de las autoridades neoyorkinas nunca ha excedido el 22% desde el año fiscal 2015.

Sostuvo que los comerciantes en las diferentes áreas han pegado el grito al cielo porque la oficina de MWBE de la Alcaldía se encarga de abordar las disparidades históricas en la contratación y brindar a las minorías y mujeres empresarias mayores oportunidades para hacer negocios con la ciudad.

Pero esta no ha cumplido su misión, a pesar de que esas empresas continúan siendo afectadas de manera desproporcionada por la pandemia, indica el informe.

La ciudad solo ha otorgados contratos durante el año fiscal 2021 a empresas de minorías por solo $1.166 millones de dólares (3.8%) de los $30 mil 400 millones que dispuso para esos fines, ha indicado la Contraloría, señala Rodríguez.

Esto es grave para propietarios de pequeños negocios (supermercados, bodegueros, restaurantes, salones de belleza, barbería, tiendas, ópticas, agencias de viajes y envíos), entre otras, ubicados en los cinco condados de la Gran Manzana, sostiene Rodríguez.

Nosotros esperamos que el nuevo alcalde que surja durante las elecciones de este martes, enfrente la situación para bien de los propietarios de pequeños negocios, concluyó.

Por Ramón Mercedes