UASD organiza panel ¨Coincidencias de pensamiento entre Juan Pablo Duarte, José Martí, Fidel Castro y Eugenio María de Hostos¨

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través de la Vicerrectoría de Extensión, organizó el panel ¨Coincidencias de pensamiento entre Juan Pablo Duarte, José Martí, Fidel Castro y Eugenio María de Hostos¨, en el marco de las actividades por el mes de la patria.

El panel, realizado en el salón de orientación de la biblioteca Pedro Mir, contó con las palabras de apertura de la vicerrectora de Extensión, maestra Rosalía Sosa Pérez, quien destacó la importancia del evento para mantener viva la memoria histórica.

¨Estos grandes hombres tienen en común que todos creyeron en la educación como el motor ideal para construir la identidad y conquista de las libertades de sus pueblos¨, apuntó Sosa Pérez.

Al dirigir unas palabras, el maestro Luis de León, coordinador de la cátedra extracurricular ¨José Martí¨, expresó que el objetivo del panel es el de realzar los valores de esos grandes patriotas latinoamericanos.

¨Es imprescindible promover los valores que como latinoamericanos nos unen, a través de la vida y pensamiento de los héroes que fundaron nuestros cimientos democráticos y de libertad¨, consideró De León.

De León destacó que Duarte, Martí, Fidel y Hostos fueron reales servidores públicos, ¨quienes a pesar de tener gran influencia y poder lo ejercieron con humildad¨.

En tanto que, Juan de la Cruz, docente de la Escuela de Historia, resaltó que a Juan Pablo Duarte el país le debe el nombre de República Dominicana y el fundamento de la identidad nacional.

¨Para José Martí la única manera de liberar a Cuba fue a través de un movimiento libertador revolucionario, similar al creado por Duarte en el país; mientras que Eugenio María de Hostos creó los cimientos sólidos para el desarrollo en base a la educación de calidad y con visión a futuro¨, añadió De la Cruz.

De su lado, Francisco Acosta, director de postgrado de la Facultad de Humanidades, expresó que el legado plasmado en las obras escritas de esos héroes latinoamericanos, son el ejemplo de su convicción de que sólo a través de la educación se podía propagar la visión de crecimiento y desarrollo a futuro.

¨Los fundamentos del nuevo humanismo deben basarse en el pensamiento liberal y crítico histórico, liderado en nuestro hemisferio por estos baluartes de la identidad caribeña”, aseveró Acosta.

Daniela Echavarría, cónsul de la Embajada de Cuba en República Dominicana, sostuvo que el legado de estos líderes independentistas y anti imperialistas se mantiene presente en el pensamiento actual de nuestros países.

A la actividad asistieron autoridades universitarias, docentes de varias dependencias académicas, estudiantes e invitados especiales.