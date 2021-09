La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través de la Escuela de Economía (EC) de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES), auspició la conferencia internacional titulada “Ley Bitcoin en El Salvador”, dictada por el maestro César Augusto Sención.

Las palabras de bienvenida las pronunció el vicedecano de la FCES, doctor Antonio Ciriaco Cruz, en representación del decano Alexi Martínez Olivo, quien destacó que la referida ley es la primera en establecer de manera oficial el bitcoin como un mecanismo de pago.

Asimismo, resaltó que el maestro Sención es un economista que a pesar de llevar muchos años residiendo fuera del país pertenece a la EC de la más vieja universidad del Nuevo Mundo y ha sido asesor de gobiernos importantes de Centroamérica.

Durante su disertación, Sención dijo que no encuentra sentido al uso del bitcoin y que tampoco considera que sea una moneda, aunque valoró que en el caso específico de El Salvador sí funcionaría como tal.

Explicó que una moneda tiene cuatro funciones: unidad de cuenta, porque los precios de las mercancías se fijan en dinero; un medio de pago, porque se pagan funciones; medio de intercambio, pues es equivalente general y permite comprar, además de ser reserva de valor (un activo que puede ser ahorrado o guardado).

Manifestó que el bitcoin no es en ninguna parte del mundo, ni siquiera hoy en El Salvador, una unidad de cuenta ni medio de pago, porque no se utiliza para pagarle salario a nadie y tampoco es medio de intercambio ni reserva de valor.

“Cuando digo que no es medio de intercambio es porque no se compran bienes y servicios, salvo en una escala muy chiquita donde ha sido aceptada, y no es reserva de valor porque es muy volátil con respecto al dólar”, consideró el maestro.

Asimismo, recalcó que no le queda claro si el bitcoin va a tener todas las funciones que debe poseer una moneda, porque hay una gran confusión entre las normas, la ley y lo que dice el presidente de la República de El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortez.

Enfatizó que el concepto correcto para referirse al bitcoin es como criptoactivo, porque es una activo, lo que significa que quien lo tiene es porque se deshizo de dólares o de euros y los compró, además de que funciona en donde lo aceptan, por ser un activo que ha sido emitido por privados, no por autoridades monetarias.

“El que tiene bitcoin no sabe que es exactamente lo que tiene, porque así como le puede subir, le puede bajar drásticamente su relación con respecto al dólar”, puntualizó el experto economista.

Asimismo, el disertante consideró que dentro de los riesgos del uso del bitcoin se encuentran la posibilidad de jaqueo, pues el ahorro que se hace con el mismo no tiene garantía de depósito, ni contra la especulación y el lavado de activos.

Además, agregó que el 68% de las personas en El Salvador no tienen acceso a Internet, que el 92% de las transacciones a nivel mundial no se hacen con monedas físicas y la mayoría de la gente no anda en la calle con dinero físico, sino que compran y hacen una transacción desde su teléfono celular.

La ponencia fue transmitida a través de las plataformas Zoom y Facebook Live de la UASD, y contó con la asistencia virtual de autoridades académicas y estudiantes de esa Universidad Primada de América.