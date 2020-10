El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania han dado positivo en la prueba de covid-19 que se hicieron este jueves, según lo confirmó el propio mandatario en su perfil de Twitter.

“Esta noche, Melania y yo dimos positivo por covid-19. Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Lo superaremos juntos!”, tuiteó el inquilino de la Casa Blanca.

Por su parte, la primera dama escribió en su perfil que ella y Trump se sienten bien. “Por favor, asegúrese de estar a salvo y todos superaremos esto juntos”, agregó.

La pareja presidencial se sometió este jueves a una prueba de covid-19 tras confirmarse el diagnóstico positivo de una de las asesoras más cercanas del presidente, Hope Hicks. La mujer, de 31 años, viajó este martes a bordo del Air Force One rumbo a Cleveland (Ohio), donde Trump participó en el primer debate electoral con el candidato demócrata Joe Biden, y también voló este miércoles con el presidente a un mitin en Minnesota.

Durante el cara a cara, la asistente de Trump entró en la sala de debates sin cubrebocas y rechazó la mascarilla que le ofreció un médico de la Clínica Cleveland, que era coanfitrión del evento.



Asimismo, Hicks habría sido vista sin mascarilla este martes en un vehículo del personal, junto con el asesor principal de la Casa Blanca, Stephen Miller y el asesor de campaña, Jason Miller, entre otras personas.

Trump fue visto por última vez por periodistas cuando regresó a la Casa Blanca el jueves por la noche y parecía gozar de buena salud, según AP. El mandatario estadounidense, de 74 años, se encuentra en el rango de edad con mayor riesgo de sufrir complicaciones.

El portavoz de la Casa Blanca, Judd Deere, ha compartido un memorando del médico del presidente Trump, el doctor Sean P. Conley, quien asegura que el mandatario y su esposa “se encuentran ambos bien en este momento y planean quedarse en la Casa Blanca durante su convalecencia”.

