Washington, (Europa Press).- Sorpresa para en Estados Unidos ante la última encuesta publicada por la Universidad de Emerson College y recogida por el diario ‘The Hill’, en ella, asegura que Donald Trump se impondría en las próximas elecciones presidenciales a Joe Biden, por un 44 por ciento frente a un 39 por ciento de votos.

Trump mantiene la misma intención de voto que en mayo mientras que Biden cae desde el 42% a un 39%, esta caída del actual presidente no se traslada en votos para el expresidente si no que hacen aumentar los encuestados (12%) que optarían por otro candidato que no fuera ninguno de los dos.

Biden ya ha explicitado su intención de optar a un segundo mandato presidencial pese a algunas voces demócratas que ya han cuestionado su idoneidad.

Mientras, Trump ha insinuado repetidamente que podría volver a presentarse, aunque no es una decisión consumada y hay otros nombres que suenan en el campo republicano. El estudio le da en cualquier caso una clara ventaja en unas hipotéticas elecciones primarias.

En el lado demócrata el 64 por ciento de sus votantes cree que Biden debería ser el candidato para 2024 frente al 36 por ciento que lo rechaza.

Mientras, el 56 por ciento de los votantes republicanos apoyaría a Trump en las primarias. El 20 por ciento respaldaría al gobernador de Florida, Ron DeSantis; el 9 por ciento al exvicepresidente Mike Pence y el resto de opciones no supera el 5 por ciento.

Los votantes ven lejos las opciones de votar a otro candidato que no sea Donald Trump pero algunas voces de la convención republicana aseguran que, además de DeSantis, Pence y un habitual como es Ted Cruz, existen otros candidatos que podrían poner en apuros al expresidente dentro del partido.

Los candidatos de los que habla ‘The Hill’, además de los ya mencionados son Mike Pompeo, exsecretario de Estado en la Administración Trump, que creó un comité de acción política denominado Champion American Values ​​PAC, o CAVPAC, y que en ocasiones se ha enfrentado con Trump.

El gobernador de Maryland, Larry Hogan, -de corte político estilo Reagan- también está en las quinielas, siendo uno de los republicanos más críticos con Trump y al que ha pedido que olvide su derrota y mira hacia el futuro avisando al partido de que la candidatura del expresidente podría dar al traste con las posibilidades republicanas de recuperar la Casa Blanca.