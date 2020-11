Por primera vez, el presidente Donald Trump reconoció que el demócrata Joe Biden ganó la elección, pero acusó que lo hizo en un proceso amañado. Más tarde quiso matizar con otro exabrupto virtual.

“Él ganó porque la Elección estuvo Amañada. No se permitieron observadores de votación, los votos fueron contados por Dominion, una empresa de la Izquierda Radical, con mala reputación y pésimo equipo que no pudo calificar en Texas (¡el cual yo gané por mucho!), los Falsos y Silenciosos Medios, ¡y más!”, expresó.

El presidente hizo sus comentarios al retuitear una editorial de Jesse Waters, de Fox News, quien defendió la campaña del republicano y criticó a la del presidente electo.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020