El entonces presidente de la Republica Dominicana Danilo Medina no asistió a la juramentación del presidente actual Luis Abinader Corona

El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes que no asistirá a la toma de posesión de de su sucesor, el demócrata Joe Biden, como presidente de Estados Unidos el próximo 20 de enero.

Así lo ha confirmado el mandatario a través de su cuenta de Twitter, que ya se encuentra activa tras 12 horas de suspensión por un vídeo en el que insistía en que las elecciones presidenciales fueron fraudulentas. “A todos los que han preguntado, no asistiré a la toma de posesión el 20 de enero”, ha recalcado.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.