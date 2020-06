Trump enfría relaciones con Guaido y estaría dispuesto a reunirse con Maduro

Si el mandatario estadounidense se reúne con Maduro, cambiaría por completo la política de su administración sobre Venezuela

En una entrevista en la Oficina Oval concedida al periodista Jonathan Swan de Axios, el presidente Trump sugirió que tenía dudas sobre su decisión de reconocer a Juan Guaidó como el líder legítimo de Venezuela y dijo que está abierto a reunirse con Nicolás Maduro.

Cuando se le preguntó si se reuniría con Maduro, Trump dijo: «Tal vez pensaría en eso … a Maduro le gustaría reunirse. Y nunca me opongo a las reuniones».

«Siempre digo que pierdes muy poco con las reuniones. Pero en este momento, las rechacé».

Trump también indicó que no tiene mucha confianza en Guaidó, quien no ha logrado arrebatarle el control al gobierno venezolano a pesar del apoyo de Estados Unidos y decenas de otros países.

Cuando se le preguntó si lamentaba su decisión de seguir el consejo de su ex asesor de seguridad nacional John Bolton sobre Guaidó, Trump inicialmente dijo «no particularmente», pero luego dijo: «Podría haber vivido con él o sin él, pero estaba muy firmemente contra lo que está pasando en Venezuela «.

Trump dijo que en el momento en que intervino y reconoció a Guaidó, «Guaidó fue elegido. Creo que no estaba necesariamente a favor, pero dije: a algunas personas que les gustó, a otras no. Estuve de acuerdo con eso. «No creo que haya sido, ya sabes, no creo que haya sido muy significativo de una forma u otra».

Por qué es importante: si Trump se reúne con Maduro, cambiaría por completo la política de su administración sobre Venezuela. Altos funcionarios de la administración, incluido el vicepresidente Pence y el secretario de Estado Pompeo, han invertido una gran cantidad de energía en apoyar a Guaidó.

Y en marzo, el Fiscal General Bill Barr anunció que el Departamento de Justicia estaba acusando a Maduro de narcoterrorismo. El comunicado de prensa del Departamento de Justicia que anunciaba los cargos se refería a él como el «Ex Presidente de Venezuela».