Trump firma orden para limitar inmunidad redes sociales por comentarios usuarios

La firma del decreto ocurre poco después de que Twitter coloque una notificación de verificación de hechos a dos tuits del presidente

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha firmado este jueves una orden ejecutiva que toma medidas contra la censura de las compañías de redes sociales. Asimismo, anunció que buscará la emisión de una ley adicional al respecto.

La disposición busca regular la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, con el fin de eliminar el amparo de responsabilidad legal si las compañías de redes sociales actúan para censurar o editar el contenido.

“Estamos aquí hoy para defender la libertad de expresión de uno de los mayores peligros”, expresó Trump cuando firmó el documento en la Oficina Oval. “Estamos hartos de eso”, agregó.

The Trump Administration is making sure your taxpayer dollars don’t go to social media giants that unfairly repress free speech. pic.twitter.com/L3FiJ0eG5L

— The White House (@WhiteHouse) May 28, 2020