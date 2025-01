Trump expresa disposición inmediata para reunirse con Putin y negociar el fin del conflicto en Ucrania

Por Bartolo García

En un momento crítico para la geopolítica mundial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado su disposición para reunirse “inmediatamente” con el presidente ruso, Vladímir Putin, con el objetivo de negociar una solución al prolongado conflicto en Ucrania. Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca este jueves, Trump declaró que las conversaciones podrían llevarse a cabo tan pronto como se coordinen los detalles logísticos entre ambos países.

President-elect Donald Trump spoke with Russian President Vladimir Putin on Thursday and discussed the war in Ukraine, according to people familiar with the call. https://t.co/AUh8xJb4ZN