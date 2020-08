El presidente Donald Trump fue nominado oficialmente por el Partido Republicano para un segundo mandato como parte del comienzo de la Convención Nacional Republicana desde Charlotte, Carolina del Norte.

El mandatario subió al escenario sin previo aviso para agradecer la nominación, además de desatar gritos entre los asistentes al evento, a pesar de las restricciones por la pandemia de coronavirus.

“Sentí la obligación de venir a Carolina del Norte… Es un lugar que ha sido muy bueno para mí”, expresó. “¿Qué es más importante que pasar lista?”.

“¡Cuatro años más!”, gritaron los asistentes. El mandatario respondió que si quería “volverlos locos”, quizá en referencia a los demócratas, sus simpatizantes deberían pedir 12 años más de su gobierno.

“Ahora, si realmente quieren volverlos locos, entonces digan 12 años más”, expresó. Los asistentes respondieron “¡12 años más!”.

El discurso de aceptación del mandatario está programado para el jueves.

Delegates at Republican National Convention in Charlotte, NC chant: "Four more years!"

President Trump: "Now, if you really want to drive them crazy, you say 12 more years."

Chanting: "12 more years!"

Full #RNC2020 video here: https://t.co/ZpNptJvTzQ pic.twitter.com/gnVjcAeGjT

