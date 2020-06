Trump dijo que Lindsay Lohan está muy buena y debía ser increíble en la cama

En 2004…Cuando está tenía 18

ADVERTENCIA: esta nota contiene citas de lenguaje obsceno

(CNNMoney) — Donald Trump dijo en una entrevista de 2004 con Howard Stern, refiriéndose a Lindsay Lohan, que las mujeres “profundamente perturbadas (…) siempre son mejores en la cama”, indica una revisión de la entrevista que hizo CNN KFile.

Durante las horas de conversación cruda y misógina de Trump cuando fue invitado al The Howard Stern Show, uno de los temas más comunes de discusión fue mujeres famosas.



Trump y Stern puntuaron, clasificaron y describieron en términos sexuales a celebridades mujeres famosas. En las apariciones revisadas por KFile de CNN, Trump también le dijo a Stern que pagaría por no recibir sexo oral por parte de Rosie O’Donnell y bromeó con la recién fallecida Anna Nicole Smith por sus labios grandes.

Un portavoz de la campaña Trump no quiso responder a una solicitud para declarar sobre esta historia.

El candidato republicano enfrenta amplias críticas por sus comentarios pasados sobre mujeres y sexo. El viernes pasado, surgió un video de 2005 del programa “Access Hollywood” en el que Trump, hablando con el micrófono abierto, se jacta de haber tocado a mujeres en los genitales. Trump divulgó una disculpa por los comentarios en un video, pero se ha referido a esa conversación como una “charla de vestuario” entre hombres.

#Anonymous

Básicamente TRUMP dice que Lindsay Lohan, está muy buena y debe ser increíble en la cama, pero en 2004…Cuando está tenía 18.

Y además decían lo buenas que son las adolescentes en la cama ESTA MUY MAL ESTE TIPO! pic.twitter.com/AOsj8kcyJ6 — Daniel Veloza (@DanielTuTacobb) May 31, 2020



KFile reportó el sábado que Trump, hablando en el programa de Stern, aprobó que el conductor radial se refiriera a su hija, Ivanka, como un “pedazo de trasero” y describió cómo entraba en el vestuario de las concursantes de reinados de belleza mientras estaban desnudas. La campaña Trump no ha respondido a CNN sobre la solicitud de comentar al respecto.

Sobre Lindsay Lohan:

Escucha la conversación en inglés:

En una aparición en el programa de Stern en diciembre de 2004, Trump inició una conversación sobre la actriz Lindsay Lohan, quien tenía 18 años en ese entonces.

“¿Qué piensas de Lindsay Lohan?”, le preguntó Trump a Stern.

“Creo que es atractiva”, respondió Stern.

“¿Hay algo ahí, verdad?”, dijo Trump. “Pero te tienen que gustar las pecas. He visto, saben, un acercamiento de su pecho y hay muchas pecas. Te gustan las pecas?”.

“No me gustan las pecas, pero me gusta el pelo rojo. Me gustó ella en la portada de Entertainment Weekly“, dijo Stern.

“Ahora, el tema del problema con el padre, ¿te molesta eso un poco?”, dijo Trump más adelante en la conversación.

“Howard siente que el hecho de que el padre sea un desastre es algo bueno”, dijo la coconductora Robin Quivers.

“Oh sí, porque primero que todo, si el padre es un desastre, como él es…”, dijo Stern.

“Cierto”, dijo Trump.

“¿Te puedes imaginar el sexo con esta adolescente perturbada?”, preguntó Stern.

“Sí, probablemente estás en lo cierto”, dijo Trump. “Probablemente ella esté profundamente perturbada y por tanto es grandiosa en la cama. ¿Cómo es que las mujeres muy profundamente perturbadas son siempre mejores en la cama?”.

Stern respondió: “Porque buscan amor, buscan una afirmación positiva, buscan una figura paterna que las ame y les diga que son maravillosas y nunca será suficiente. Sin importar cuántas veces les digas que son hermosas, sin importar cuántas veces les digas que las amas, quieren chupar más. Te drenarán como un vampiro hasta que tu cabeza quede hueca para conseguir más amor”.

Un representante de Lohan le dijo a CNN en un correo electrónico: “En este momento, Lindsay escoge enfocarse en las cosas positivas que ocurren en su vida y ha decidido ignorar los comentarios sobre ella del candidato presidencial Donald Trump. Está enfocada en ayudar a los niños necesitados alrededor del mundo y ahí es donde está su pasión”.

Trump continuó en la entrevista: “Bueno, tengo un amigo, Howard, que en realidad es como un gran Playboy, digo, no digo esto sobre los hombres, pero a este tipo le va muy bien. Opera silenciosamente, va profundo como dicen, como un submarino. Solo busca a mujeres locas. Dice: ‘Donald, Donald, por favor, por favor, solo quiero mujeres locas”.

“Son desesperadas”, agrega Stern.

“Y esto es lo que el tipo busca”, dijo Trump. “Pero por alguna razón, lo que dije es cierto. Es simplemente increíble. No quieres estar con ellas a largo plazo, pero en el corto plazo no hay nada como eso”.