Donald Trump convirtió su alta voluntaria del hospital en un acto de campaña y una reafirmación de sí mismo. Ocho minutos tarde sobre su horario previsto (18.30 hora local), el presidente, contagiado de coronavirus, abandonó por decisión propia el hospital militar –al fin y al cabo él es el comandante en jefe y su médico es un militar bajo sus órdenes– en el que estaba confinado desde el pasado viernes. El mandatario bajó las escaleras de la entrada del centro médico Walter Reed en Bethesda (Maryland, a las afueras de Washington) para hacer un primer gesto a la prensa con su pulgar hacia arriba. No contestó ninguna pregunta. Antes de entrar en el coche, Trump volvió a repetir el mismo gesto y movió su puño en señal de fortaleza. Luego embarcó en el Marine One, el helicóptero que le llevó hasta una Casa Blanca que abandonó el viernes con gran confusión sobre su estado real de salud. Según informó en su cuenta de Twitter, Trump garantizaba que estaría muy pronto de vuelta en la carretera para seguir con la campaña electoral.

Pero el momento de la noche estaba por llegar. Trump descendió del helicóptero para subir las escaleras hasta la rotonda trasera de la Casa Blanca. Ese fue su momento dramático, un choque de fuerza, un golpe de autoridad que significara que era fuerte, que el virus no tenía importancia y que ahí estaba él para demostrarlo. Solo le faltó tirar la máscara al suelo. Aunque insultando a la decencia médica y a los 210.000 muertos en EE UU por la covid-19, bien podría decirse que lo que hizo el mandatario fue insensato, arriesgado, imprudente. Trump ha regresado a la Casa Blanca, contagiado, rompiendo todo tipo de protocolo de seguridad sobre el coronavirus.

Durante la mañana Trump decidió saltarse todos los protocolos y no esperar a que su equipo médico anunciara su alta médica. Como no, a través de Twitter, el presidente escribió lo siguiente: “Dejaré el gran Centro Médico de Walter Reed hoy a las 18.30 (hora de Nueva York). ¡Me siento muy bien! No tengan miedo de la covid. No dejen que domine su vida”, escribió el mandatario, a pesar de que han muerto más de 210.000 norteamericanos por esta enfermedad, de la que están contagiados más de siete millones de estadounidenses. Trump seguirá su convalecencia en la Casa Blanca, pero es una incógnita si estará en cuarentena o se relacionará con su equipo. Trump no perdió la oportunidad de sacar pecho y en ese mismo mensaje declaró que bajo su Administración se habían desarrollado medicamentos muy buenos. “¡Me siento mejor que hace 20 años!”, dijo, como si hubiera bebido de la fuente de la juventud en lugar de estar sometido a un agresivo tratamiento experimental.

Poco después del anuncio del mandatario llegó la esperada rueda de prensa del equipo médico de Trump que, una vez más, volvió a andar sobre hielo fino. Cuando los reporteros le preguntaron si tenían alguna preocupación respecto a su evolución, el doctor Sean Conley declaró que sí, aunque muy matizada. Para el médico del mandatario se sigue estando “en territorio inexplorado” porque no se sabe cómo evoluciona un paciente al que se le administran tratamientos tan agresivos como los que ha recibido Trump (incluido un cóctel de anticuerpos experimental) en una etapa tan temprana de la enfermedad. Para Conley, la clave está en que supere el próximo fin de semana evolucionando bien. A pesar de que los periodistas le insistieron para saber cuál fue el último test negativo de Trump, Conley se negó a contestar citando protección de la información.

El presidente Donald Trump demandaba regresar a la Casa Blanca el domingo sin parecer que le importara haber tenido que recibir oxígeno el pasado viernes y sábado y que estuviera siendo tratado con unos fármacos que demuestran la gravedad de la situación que vive. Según fuentes citadas por la cadena CNN, “Trump estaba harto del hospital” y, en su opinión, le hacía parecer “débil”. Quizá por eso, la Casa Blanca se ha embarcado en una comunicación confusa sobre la salud del mandatario, llena de contradicciones y que le han valido críticas sumarísimas. Solo el hecho de que sea un presidente adicto a los focos y ajeno al bien de los demás puede explicar su atrevimiento a darse un paseo victorioso en coche frente a los seguidores que le aclamaban en el Hospital Militar Walter Reed, a las afueras de Washington.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020