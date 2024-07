Trump alcanzado por un disparo durante un evento de campaña

Intervención interrumpida

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado del escenario este sábado durante un mitin en Butler, Pensilvania, tras un aparente atentado. Mientras hablaba, se escucharon sonidos similares a disparos lejanos, y Trump se llevó la mano a la cara antes de caer al suelo, cubierto rápidamente por agentes del Servicio Secreto.

Someone appears to have shot a gun at Donald Trump. Unclear whether he was actually hit. Someone yells “shooter down.” pic.twitter.com/80zfDL2Rqv — Sawyer Hackett (@SawyerHackett) July 13, 2024

Confusión y evacuación

El alcance del incidente sigue sin ser claro. Trump había empezado el mitin con retraso y llevaba solo unos minutos hablando cuando ocurrió el incidente. Policías armados subieron al escenario entre los gritos del público, que intentaba protegerse. Trump fue evacuado con algo de sangre en la cara, levantando el puño y rodeado por el Servicio Secreto, aparentemente en buen estado.

Reacciones y evacuación

La comitiva de Trump abandonó rápidamente el lugar, y su estado de salud exacto sigue siendo desconocido. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, publicó en X (anteriormente Twitter) que estaba rezando por Trump. Según la agencia AP, Trump ha dicho que está “bien” y se está sometiendo a un reconocimiento médico cerca del lugar del mitin.

Desalojo del recinto

Trump se dirigió así a sus seguidores tras el aparente tiroteo.

Miles de asistentes fueron evacuados del recinto del mitin. Las fuerzas de seguridad acordonaron la zona, calificándola de “escena del crimen”. La seguridad de los expresidentes es responsabilidad del Servicio Secreto, y Trump cuenta con una amplia escolta que lo acompaña a todos sus eventos.

Holy shit someone just shot at Trump and barely missed his head hitting his ear instead pic.twitter.com/iZNaSDgn96 — Denims (@DenimsTV) July 13, 2024

Medidas de seguridad

Los mítines de Trump se celebran bajo estrictas medidas de seguridad, con registros exhaustivos a la entrada. No está claro si los disparos, en caso de ser tales, provinieron de dentro o fuera del recinto al aire libre.

🔥🚨BREAKING NEWS: Donald Trump responded to his assassination attempt with bravery and pride. This is the strongest man in America. pic.twitter.com/XLT8tDTBFt — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) July 13, 2024

Investigación en curso

Las autoridades continúan investigando lo ocurrido, mientras la comunidad espera más información sobre el estado de salud de Trump y los detalles del incidente.