“Imagínate” la mezcla de fusiones urbanas que se convierte en el nuevo tema del artista cubano Triple X 369, que desde su estreno se cotizó en las plataformas digitales.

Con un videoclip de 150 mil reproducciones en YouTube, este tema está bajo el puño y letra del mismo artista en alianza junto al sello discográfico Haciendo Buena Música y la producción musical de Darksound Beats. "Imagínate" se ha convertido en la canción que marca la línea musical que el intérprete desea manejar en su carrera, además de que con su voz melodiosa logra cautivar a su fanaticada. Triple X 369 o como se le conoce por su nombre de pila, Abdiel Marrero, se ha desarrollado en diversos géneros, no solo el reggaetón, también se desenvuelve en el trap y cubaton, ritmos que vendrán próximamente para nuevas propuestas musicales. "No me quedo enfocado en un solo ritmo, me gusta sonar diferente. Con "Imagínate" nos fuimos por el reggaetón lento y romántico, el de la vieja escuela y ha tenido una gran receptividad", asegura Triple X. Hoy "Imagínate" se ha consolidado en la carrera de Triple X, sumándose "Adictivo", un tema que lo ayudó a afianzar su carrera en la industria musical, además de "Ayer la ví", "No sabes quién soy yo", "Sola" y "Se te olvidó". Actualmente, Triple X 369 se encuentra trabajando en la promoción de este tema y de "Wiri Wiri" en colaboración de su compatriota cubano, Harryson. Para seguir sus pasos y trayectoria, síguelo en las plataformas digitales como Triple X 369 y en Instagram @triplexoficiall

Disfruta de “Imagínate” https://www.youtube.com/watch?v=OAiPU3EeqS0