Transporte interurbano reinicia en fase dos con pocos viajeros

El primer día de la reanudación de los viajes interurbanos tras las medidas de confinamiento por la pandemia de covid-19 estuvo caracterizado por un escaso flujo de pasajeros en las terminales y la preocupación de la mayoría de las empresas transportistas de que esto, sumado a los costos del protocolo sanitario que exige el Gobierno, solo les causará pérdidas.

Al pasar a la segunda fase de la reactivación económica, el Poder Ejecutivo dispuso que los autobuses y minibuses del transporte interurbano podrán iniciar sus operaciones usando un máximo del 60 % de los asientos, garantizando la distancia entre pasajeros y siguiendo el protocolo sanitario, que incluye el uso de mascarillas, desinfectar manos e higienizar los vehículos tras cada viaje.

Aunque cumplían con estas medidas sanitarias, en la capital algunas terminales de viajes al interior no habían despachado ni 10 autobuses ayer al mediodía, mientras que en días normales realizaban más de 20 viajes. En muchos casos los autobuses debían partir con menos del 60 % de pasajeros permitido debido a la poca cantidad de viajeros.

En la terminal de Paradas del Sur solo habían salido cinco autobuses, de los cuales tres se dirigieron a Elías Piña y dos hacia San Juan.

Mientras que en la parada de la ruta Santo Domingo-La Romana del Sindicato de Choferes y Empleados de Minibuses (Sichoem) solo habían partido tres autobuses y solo uno de estos pudo salir con el límite máximo de pasajeros.

“El pasaje está igual. El Gobierno tiene que venir en auxilio de nosotros porque eso no lo aguanta nadie. Estamos haciendo un esfuerzo porque tenemos un compromiso con la población, pero los números no nos cuadran”, expresó Onésimo Lázaro, de Sichoem.

La Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), que moviliza a más del 70 % de los pasajeros del Gran Santo Domingo, también retomó sus operaciones.

No obstante, las demandas de Fenatrano al Gobierno para amortiguar las pérdidas consisten en subsidiar el gasoil y que en algunos sectores del GSD las operaciones de la OMSA sean reemplazadas por el transporte colectivo privado.