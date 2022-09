Tráiler de La Sirenita recibe críticas negativas masivas

La Sirenita es el siguiente live-action de Disney y el primer teaser tráiler fue mostrado el D23 este fin de semana, generando todo tipo de reacciones en Internet.

El material ya fue compartido por el estudio en todas sus plataformas sociales y lo cierto es que las reacciones no están siendo buenas. Los comentarios negativos han llegado a tal punto que han hecho del avance un completo meme.

Protagonizada por Halle Bailey y dirigida por Rob Marshall, The Little Mermaid es una adaptación directa de la película animada estrenada en 1989, la cual también es una versión algo libre del cuento escrito por Hans Christian Andersen.

La cinta de Disney fue un éxito rotundo en su momento y pronto se convirtió en un clásico Disney, internándose de forma permanente en el inconsciente de las generaciones más jóvenes.

Disney anunció el live-action de La Sirenita hace un par de años y pronto llegó el nombre de la actriz que interpretará a la princesa Ariel. Halle Bailey fue la gran escogida y parte de las redes sociales no reaccionaron bien a la decisión; no fueron pocos los que no aceptaron la piel oscura de la nueva protagonista. Ahora que el primer avance se encuentra disponible.

El teaser tráiler de La Sirenita ya tiene más 9.2 millones de reproducciones en YouTube, sin embargo, las cosas no están saliendo bien. Si nos fijamos en la barra de likes descubriremos que cuenta con 335 mil (al momento de liberar esta nota); una simple extensión de Chrome nos permitirá notar que también cuenta con 1.2 millones de dislikes revelando que muchas personas no están contentas con lo mostrado por Walt Disney Studios con este live-action.

Por si fuera poco, en los comentarios se están encontrando palabras que citan escenas de otras películas como si fueran a pasar en La Sirenita, convirtiendo al teaser en un meme.