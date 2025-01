Tragedia en Nueva Orleans: atropello masivo deja al menos 10 muertos y 30 heridos durante festejos de Año Nuevo

Las autoridades debaten si se trató de un atentado terrorista mientras la ciudad intenta comprender el impacto de este brutal ataque

Nueva Orleans, EE. UU. – Una camioneta embistió a una multitud en la famosa Bourbon Street durante los festejos de Año Nuevo, dejando al menos 10 muertos y 30 heridos en un evento que ha conmocionado a la ciudad.

El incidente ocurrió en la intersección de Bourbon Street e Iberville, en el icónico Barrio Francés, alrededor de las 3:15 de la madrugada del miércoles, horas después de la llegada del 2025. Según reportes preliminares de la Policía y testigos, el conductor del vehículo, que se desplazaba a alta velocidad, salió de la camioneta tras el impacto y disparó contra dos agentes, resultando en un enfrentamiento armado.

La alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, calificó el ataque como un “atentado terrorista”, mientras que la agente especial del FBI Althea Duncan negó que se tratara de un evento terrorista.

En el lugar del incidente, el FBI encontró artefactos explosivos, aumentando las interrogantes sobre las motivaciones detrás del ataque. Según la superintendente de la Policía de Nueva Orleans, Anne Kirkpatrick, el conductor exhibió un comportamiento “deliberado” y “empeñado en crear una carnicería”. Kirkpatrick descartó que el incidente estuviera relacionado con el consumo de alcohol.

Después del choque, el conductor intercambió disparos con la Policía antes de ser abatido. A pesar de su muerte, las autoridades aún no han confirmado oficialmente su identidad ni la existencia de cómplices.

La Policía reveló que el vehículo utilizado era una camioneta blanca con matrícula de Texas. Durante el enfrentamiento, dos agentes resultaron heridos, aunque se encuentran en condición estable.

Testigos en el lugar describieron escenas de pánico, con personas gritando y corriendo tras el impacto. Algunos señalaron que el conductor bajó del vehículo y abrió fuego de manera indiscriminada antes de ser neutralizado por las autoridades.

